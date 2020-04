Unghie stamping, che cosa sono e come si realizzano a casa?

Le unghie stamping hanno spopolato negli anni 2000 ma ora, che abbiamo molto tempo da trascorrere a casa, possiamo provare a realizzarle fai da te.

Con le unghie stamping non c’è limite ai disegni che si possono riprodurre sulle unghie. Basta un po’ di tecnica.

Una manicure diversa

Le unghie stamping sono davvero uniche nel suo genere. Per realizzarle basta prendere un po’ la mano con una tecnica che si può replicare comodamente a casa. Per fortuna, durante la quarantena, possiamo provarle e riprovarle affinando la tecnica. Un modo originale per ritagliarsi, durante la routine da quarantena, un po’ di tempo per se stesse in bellezza.

Le unghie stamping sono tornate prepotentemente alla ribalta grazie alle ultime passerelle e ai social come Instagram.

Come realizzarle

Per poter realizzare da sola le unghie stamping c’è bisogno di un kit che consiste in una placchetta di metallo su cui sono incise dei motivi e uno stampino in silicone. A questi due elementi, si aggiunge una spatolina che permette di togliere dalla piastrina di metallo, lo smalto in eccesso. Ovviamente, dovrai possedere già degli smalti dei colori che preferisici. In commercio puoi trovare dei kit particolarmente economici e facili da usare.

Prima di iniziare con la decorazione unghie, è necessario dover curare le unghie come fai di solito, dando loro una forma e togliendo le pellicine e spingendo le cuticole. Successivamente, potrai mettere in pratica la tecnica dello stamping.