Unghie per l’autunno 2020: tutti i colori e le tendenze

Le unghie per l’autunno 2020 tornano a colorarsi delle tonalità calde e vibranti tipiche della stagione. Vediamo qualche ispirazione.

Se sei curiosa di conoscere i colori più di tendenza per le unghie dell’autunno 2020, continua a leggere.

Voglia di colore

Come saranno le unghie per l’autunno 2020? Le tendenze le vogliono, da un lato, ricche di colore, dall’altro minimaliste. Il trade d’union è che devono essere assolutamente molto curate.

Che siano realizzate in casa oppure in salone, prendi ispirazione dalla nostra selezione. Si tratta di trend che, al momento, sono molto popolari sui social e si sono visti nel corso delle sfilate più popolari.

I trend

I primi colori da prendere in considerazione, più che una tendenza sono un grande classico dell’autunno. Stiamo parlando dei colori nude, dei toni del marrone ma anche dei bordeaux. Queste sono le nuance di base che vengono arricchite, per il 2020, con metalli, sfumature preziose argento ed oro. Vediamo le tendenze nel dettaglio.

Nude

Impossibile non lasciarsi sedurre dal colore non colore. Si tratta di nuance che si avvicinano molto al proprio incarnato, che vestono l’unghia in un effetto molto naturale.

Il 2020 vede le unghie ognuna di un colore diverso ma tutte appartenenti alla stessa cromia. Un modo giocoso ma discreto per realizzare una manicure poco impegnativa.

Babyboomer

Si tratta di unghie sui toni del rosa e del bianco, che sfumano verso il basso. Si tratta di unghie, generalmente, realizzate da professionisti del settore anche perché è un lavoro che si adatta alla forma a stiletto.

Metallo

L’autunno è il momento perfetto per illuminare le proprie unghie con dei tocchi metallici. Basta anche un piccolo tocco di oro o argento per farle luccicare.

French manicure moderna

Nel 2020 la manicure alla francese diventa moderna. Dimentica le mezzelune bianche poiché diventano di tutti i colori possibili. La base resta nuda.

Il colore dei jeans

Il denim veste le unghie e le fa diventare abbinate ai jeans, un capo irrinunciabile per tutte le donne.

Il nero intramontabile

Il nero certamente sarà protagonista anche dell’autunno 2020 ma diventa la tela per disegnare simpatiche decorazioni. Che siano semplici puntini o stelle.