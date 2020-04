Unghie forti? Rendile perfette con questi rimedi naturali

Desideri avere delle unghie forti e belle? Ecco i rimedi naturali che puoi prendere in considerazione per renderle perfette.

Unghie forti e belle, ogni giorno? Ecco qualche rimedio naturale per averle impeccabili.

Limitare l’esposizione all’acqua

Indossa i guanti quando lavi i piatti e non immergere le unghie nel bagno o nella piscina per troppo tempo. Tieni le unghie fuori dall’acqua per gran parte del tuo ammollo.

Ma bevi molta (e molta) acqua

L’idratazione è la chiave per la bellezza della pelle, dei capelli e delle unghie.

Bevi molta acqua durante il giorno e ti sentirai e apparirai meglio, fino alle tue cuticole e unghie idratate.

Una dieta equilibrata che include molte proteine ​​aiuterà anche a migliorare la salute delle unghie.

Tagliale e tienile più corte

Se hai problemi con le unghie deboli, considera di ridurre la lunghezza mentre aumenti la loro forza.

Le unghie più corte sono meno inclini alla rottura perché ci sono meno bordi esposti allo strappo e meno area superficiale dove è possibile assorbire acqua e sostanze chimiche.

Assicurati solo di limare le unghie in una direzione. Non andare avanti e indietro in quanto ciò può causare la rottura e la pelatura delle unghie.

Rendi l’olio per le cuticole o la crema parte della tua routine

Se non mantieni le unghie e le cuticole idratate, i problemi comuni delle unghie come appendere le unghie e la pelle secca possono far nevicare in problemi più grandi, come la raccolta cronica delle cuticole e la desquamazione delle unghie.

Invece di tagliare le cuticole – che, se eseguite in modo errato, possono essere dolorose e persino fornire un’apertura ai batteri per entrare nelle unghie.

Usa l’ammorbidente per cuticole per respingerle delicatamente e applica regolarmente l’olio per cuticole per mantenerle morbide e idratate.

Prova un ammollo all’olio d’oliva fai-da-te

Molte persone usano l’olio d’oliva per rafforzare le unghie in modo naturale.

L’olio di cocco, l’olio di argan, l’olio di vitamina E, l’olio dell’albero del tè e l’olio di ricino possono aiutare in tal senso.

Versare un po’ di olio in una ciotola e immergere ogni mano per 10 minuti. Massaggia l’olio nei letti ungueali e nelle cuticole per far circolare il sangue.

Per bloccare davvero l’idratazione, prova a immergere le unghie durante la notte e indossa i guanti per coricarti.

Evitare disinfettante per le mani a base di alcol

Questo prodotto può essere particolarmente secco per le unghie.

Fare attenzione durante la pulizia

L’esposizione a prodotti chimici e detergenti può indebolire le unghie, quindi mantieni le unghie protette durante le faccende domestiche indossando guanti.

Evita di usare le unghie come strumenti

Anche qualcosa di veloce come l’apertura di una lattina di soda o il graffio di un adesivo fa pressione sulla parte più debole dell’unghia e può contribuire alla desquamazione e alla rottura.

Fai durare di più la tua manicure

L’uso eccessivo di solvente per unghie può seccare le unghie, quindi se ti piace mantenere le unghie lucidate, aumenta la longevità della manicure per ridurre il tempo di esposizione delle unghie.

Per far durare più a lungo il colore delle unghie, respingi le cuticole e usa una base idratante e un rivestimento durevole che raddoppiano come trattamenti di rafforzamento delle unghie.

Applica lo smalto sul bordo libero dell’unghia con ogni mano e riapplica il top coat ogni pochi giorni.