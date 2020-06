Underworld, le sei curiosità sulla saga più amata di sempre

Sai tutto su Underworld? Scopriamo insieme alcune curiosità sulla saga cinematografica su vampiri e licantropi di successo

Approfondiamo insieme le più interessanti curiosità su Underworld!

Il successo di Underworld

Underworld è una saga cinematografica che ha avuto inizio con il film horror-fantascientifico del 2003, diretto da Len Wiseman. Nonostante il film sia stato accolto negativamente dalla critica, si è rivelato un vero e proprio successo commerciale, tanto da spingere alla creazione del franchise.

La pellicola del 2003 ha avuto tre sequel: Underworld: Evolution (2006), Underworld – Il risveglio (2012), e l’ultimo Underworld: Blood Wars (2017); e un prequel: Underworld – La ribellione dei Lycans (2009).

Scopriamo insieme alcune curiosità relative alla saga cinematografica con protagonisti vampiri e licantropi.

Alcune curiosità su Underworld

Gli intrighi amorosi del film

Prima di realizzare il primo film, la protagonista Kate Beckinsale chiese al regista Len Wiseman di permettere al suo compagno di allora, Michael Sheen, di far parte del cast. Sheen ottenne così il ruolo di antagonista principale. A quel punto accadde qualcosa di inaspettato. Il set, infatti, divenne luogo d’amore tra la Beckinsale e il regista. La coppia, dopo essersi innamorata sul set, si è sposata nel 2004, per poi separarsi nel 2016.

Il montaggio sui cani

Una scena del film, impressa nella memoria dei fan della saga, è quella in cui avviene un attacco da parte di cani rabbiosi. In realtà, se si guarda attentamente, ci si rende conto che gli animali in questione fossero docili e giocosi, e che corressero tranquillamente avanti e dietro. Il regista Wiseman decise di montarci su comunque un sonoro che trasmettesse il senso dell’inseguimento.

La creazione del set

In Underworld: Blood Wars, compare il castello della Congrega del Nord, struttura dall’aspetto più monastico. La sua “Ice Pool” è stata creata per sembrare una caverna di ghiaccio ed è stata completata con colonne che dal pavimento protendono verso il soffitto. Caratteristica è la cascata che scorre sullo sfondo. Ci sono volute ben 40 persone e tra le 7 e le 8 settimane di lavoro per costruire il set in questione.

Gli attori di Game Of Thrones

In Underworld 5 è presente un cast d’eccezione. Chiunque abbia visto la pellicola del 2017 avrà sicuramente riconosciuto 3 attori de Il trono di spade. Di questo film, infatti, fanno parte Charles Dance (Thomas), che ha interpretato Tywin Lannister, Tobias Menzies (Marius), che è l’interprete di Edmure Tully, e James Faulkner (Cassius) che in Game Of Thrones è Randyll Tarly. Inoltre, compare anche Lara Pulver (Semira), che è invece la doppiatrice che ha dato la sua voce a Lady Elissa Forrestore, per il videogioco a episodi basato sulla serie televisiva fantasy.

La scena spinta

In Underworld : Evolution ci sarebbe dovuta essere una scena spinta molto più lunga di quella presente nel montaggio finale. La scena d’amore tra Michael e Selene, infatti, durava molto di più e includeva maggiore nudità dell’attrice protagonista Kate Beckinsale. In origine, la scena vedeva Selene raggiungere l’orgasmo e continuare a fare l’amore con Micheal. Nel final cut, invece, il momento in cui lei raggiunge il piacere è l’ultima, seguita dalla dissolvenza in nero.

Ci sarà un seguito?

Underworld 5 è l’ultimo film che completa la saga cinematografica iniziata nel 2003. Il finale della storia è, però, aperto, e ciò, per i fan, ha sempre significato la possibilità di un ulteriore sequel. Tuttavia, Kate Beckinsale ha affermato, nel settembre del 2018, di non essere più disponibile a interpretare Selene. Sembra, quindi, che questo franchise possa proseguire con una serie tv dedicata e prodotta sempre da Len Wiseman.