Una Voce per Padre Pio, curiosità e ospiti sulla serata di Rai Uno

Una Voce per Padre Pio, il programma solidale che racconta storie umane e di fede, torna su Rai 1, scopriamo tutti i dettagli

Cos’è Una Voce per Padre Pio

Si tratta del programma solidale che da anni racconta storie umane e di fede, giunto ormai alla sua ventunesima edizione. Quella di quest’anno sarà la prima edizione dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Proprio per tale ragione, la location non sarà più quella tradizionale di piazza di Pietrelcina, ma sarà adibita negli studi Rai di Roma.

A condurre lo show vi saranno Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta. Il programma è scritto da Nicoletta Berardi, Achille Corea, Gianluca Guida e Francesco Milazzo. Alla regia c’è, infine, Roberto Croce.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti che faranno parte di questa nuova edizione. Tra gli altri, compaiono Andrea Sannino, Alberto Urso, Alessio Boni, Red Canzian, Gabriele Cirilli, Tosca D’Aquino, Fausto Leali, Rocio Morales Munoz, Romina Power e Ron.

La raccolta fondi

La trasmissione va in onda in abbinamento a una raccolta fondi sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, che va in supporto dell’Associazione “Una Voce per Padre Pio Onlus”.

Durante la messa in onda del programma di Rai 1, il pubblico potrà donare 2 euro con un sms oppure 5 euro con una chiamata da rete fissa, con il numero 45531.

La Onlus sostiene vari progetti: Progetto Italia, Obiettivo Africa, Les Anges De Padre Pio e Les Anges de Padre Pio II, case residenziali e orfanotrofi specializzati nell’accoglienza di bambini e di soggetti diversamente abili.

Quando potremo vederlo

I telespettatori potranno vedere il programma in diretta, sabato 11 luglio 2020 su Rai 1, a partire dalle ore 21.00! La trasmissione potrà essere seguita anche nel canale HD di Rai 1 e attraverso le dirette dell’app, disponibile su tutti i device.