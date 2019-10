Una Vita, spoiler spagnoli: i sospetti di Marcia e la scomparsa di Susana

Una Vita appare abbastanza movimentata negli spoiler spagnoli. Dalle anticipazioni emergono i sospetti di Marcia e la scomparsa di Susana

La trama di Una Vita si infittisce in base a quanto mostrato dagli spoiler sulle puntate in onda fino al 25 ottobre. Cosa accadrà nella soap opera spagnola?

La scomparsa di Susana

Nelle prossime puntate trasmesse dal 21 al 25 ottobre, vedremo come Susana finalmente non avrà più il timore del pensiero della gente. L’ex sarta potrà quindi viversi liberamente la sua storia d’amore con Armando.

Dopo poco, però, Armando riceverà un telegramma dal contenuto misterioso e inizierà a comportarsi in un modo strano con Susana. L’ex diplomatico rifiuterà addirittura di uscire con la Seler, facendola insospettire.

Le preoccupazioni dell’ex sarta aumenteranno, quando Armando le farà sapere di doverle dire qualcosa di molto importante. Armando le rivelerà di essersi allontanato da lei per via del telegramma inviatogli da re Alfonso XIII: il nobile ha bisogno dell’ex diplomatico per una missione internazionale.

Susana non prenderà affatto bene la notizia di Armando e deciderà di scomparire nel nulla. Tutti i residenti del paese si metteranno in cerca dell’ex sarta, mentre Rosina e Liberto sporgeranno denuncia in commissariato.

I sospetti di Marcia

Marcia sta vivendo una situazione negativa, per la quale si sentirà costretta a baciare Santiago e a continuare a svolgere il suo ruolo di moglie.

La donna deciderà di seguire il consiglio di Casilda e Fabiana, quello di dimenticare l’Alvarez Hermoso. La brasiliana, quindi, farà si metterà in contatto con l’avvocato, al quale farà sapere di aver messo la parola fine alla loro relazione attraverso un biglietto.

Dopo aver trascorso la notte con Santiago, Marcia si ritroverà a nutrire dei dubbi riguardo l’uomo. Santiago scoprirà in seguito dei sospetti nutriti da Marcia sulla sua identità e puntualizzerà alla moglie di essere cambiato per via del carcere. Marcia, però, continuerà a non credere alle parole del marito.