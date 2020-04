Una Vita, spoiler prossime puntate: l’inaspettato ritorno di Ramon

Una vita torna con le nuove puntate in onda su Canale 5, che vedranno protagonisti in special modo il personaggio di Ramon e quello di Felipe

Scopriamo insieme tutti i rumors relativi alle anticipazioni dell’amatissima soap opera spagnola in onda su Mediaset, Una vita!

Il ritorno di Ramon

Nei prossimi appuntamenti con una delle soap opere più amate di Canale 5, Una vita, il pubblico avrà modo di assistere al ritorno di Ramon ad Acacias grazie all’aiuto di Antonito. Quest’ultimo, infatti, pagherà la cauzione di Ramon vendendo l’appartamento.

Felipe accoglierà l’uomo nel peggiore dei modi, poiché convinto che sia stato lui a provocare la caduta fatale di Celia dalla finestra.Carmen, invece, supporterà Ramon, che inizierà a provare per lei un forte sentimento.

Dopo esser venuto a conoscenza che dietro una proposta lavorativa vi sia lo zampino di Ramon, Felipe andrà su tutte le furie e aggredirà Ramon, invitandolo a stare lontano da lui. L’avvocato, che è emotivamente instabile per via della scomparsa di Celia, se la prenderà anche con il povero Servante, che gli aveva impedito di giacere assieme a una donna di malaffare.

Il tentato suicidio di Felipe

Sempre nelle medesime puntate, il pubblico vedrà l’Alvarez Hermoso fuori di sé: nel corso di una notte nella quale avrà bevuto troppo, incolperà la moglie di averlo lasciato solo e mediterà di farla finita.

Felipe vorrà addirittura darsi fuoco in preda alla follia: prenderà tutti i vestiti e gli oggetti di Celia e li porterà in salotto. Una volta lì, li cospargerà di alcol e proverà a farne un falò, per bruciare insieme ad essi.

La tragedia, però, sarà evitata grazie all’intervento provvidenziale di Susana, che riuscirà a fermare il piano dell’uomo. L’avvocato però, nonostante il primo tentativo fallito, non avrà intenzione di rinunciare all’intento di porre fine alla sua esistenza.