Una Vita, spoiler al 26 ottobre: emerge il terribile piano di Samuel

Una vita, con le sue anticipazioni al 26 ottobre, vede l’emergere del terribile piano di Samuel e delle difficoltà di Lucia Alvarado

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Una Vita, con gli spoiler sino al 26 ottobre.

Le difficoltà di Lucia

La protagonista femminile di Una Vita, Lucia, si troverà in serie difficoltà secondo gli spoiler delle prossime puntate della soap opera spagnola.

La giovane si metterà alla ricerca delle sue vere origini e si imbatterà in varie peripezie. Padre Telmo proverà a metterla in guardia dalle cattive intenzioni di alcuni individui che la circondano, mentre il Priore Espineira mirerà alla sua ricca eredità.

Nel frattempo, gli spoiler rivelano che Casilda, anche lei alla scoperta delle sue origini, lascerà il suo posto da domestica, e sarà accolta dalla famiglia Hidalgo. La donna faticherà ad accettare di essere la figlia di Maximiliano.

Il terribile piano di Samuel

Il Priore Espineira non è l’unico a mirare alla ricca eredità della giovane Lucia. Samuel Alday, infatti, ha la medesima intenzione. Come se non bastasse, Padre Telmo non solo proverà a proteggere Lucia dai piani di Samuel, ma accuserà l’Alday di aver assassinato Joaquin.

A confermare la teoria di Padre Telmo, ci saranno Felipe e Celia, venuti a conoscenza anche loro della verità sulle origini dell’Alvarado e preoccupati per l’aggressione appena ricevuta dall’Alday. Purtroppo, però, la Alvarado non darà ascolto agli amici e accetterà un invito a cena da parte di Samuel.

A quel punto, Padre Telmo, deciso a intervenire per proteggere la giovane, scriverà una lettera a un giornalista locale, al quale rivelerà il segreto di Lucia. A causa del gesto avventato di Padre Telmo, la notizia delle origini di Lucia si diffonderanno e la giovane diventerà oggetto di malelingue e apostrofata da tutti come ‘figlia del peccato’. Che cosa accadrà nelle prossime puntate?