Una Vita, curiosità: ecco gli amati personaggi stanno che per lasciare la soap – Foto

Una Vita sta diventando davvero avvincente, ma purtroppo due amatissimi personaggi abbandoneranno la soap opera. Pronti a scoprire chi saranno?

Scopriamo insieme chi abbandonerà presto la soap opera e quali sono le prossime anticipazioni di Una Vita.

La morte di Celia

Uno dei personaggi più amati di Una vita, Celia, abbandonerà presto la soap opera spagnola ambientata tra fine Ottocento ed inizio Novecento nella fantomatica via Calle Acacias a Madrid.

Questo personaggio è sempre stato segnato squilibri e traumi, dovuti principalmente agli aborti spontanei, che non le permettono di avere figli.

Per questo motivo, Celia ha sviluppato una vera e propria ossessione la figlia di Trini. La giovane è arrivata addirittura a sperare nella morte dell’amica, pur di prendersi la bambina, e a un certo punto a convincersi di essere lei la vera madre della piccola Milagros. Dopo l’ennesimo aborto, Celia arriva alla follia.

Celia proverà quindi a rapire la bambina, che si trova a casa di Ramon, giungendo nell’abitazione armata di coltello. Una volta lì, minaccerà l’uomo, che reagirà gettandola dalla finestra e uccidendola.

Celia muore sul colpo e nonostante gli immediati soccorsi non c’è nulla da fare. Ramon verrà arrestato per omicidio e resterà in carcere per dieci anni.

La morte di Trini

Trini, nel corso della soap opera, ha dovuto affrontare una gravidanza difficile, che tuttavia si è conclusa nel migliore dei modi, con la nascita della sua piccola Milagros.

Purtroppo, però, Trini, a seguito di complicazioni, morirà a causa di una crisi respiratoria mentre stava riposando nel suo letto. I telespettatori saranno sicuramente sconvolti dal fatto che la sua amica Celia non farà nulla per salvare Trini, pur di portare a termine il suo piano di rapimento di Milagros.

Le due amiche saranno unite anche dopo la morte e la loro scomparsa genererà inevitabili conseguenze nelle dinamiche degli abitanti di Acacias 38.