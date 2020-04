Cayetana, l’attrice Sara Miquel sulla sedia a rotelle: la protagonista di Una Vita mostra la foto sui social

Una Vita, l’attrice che interpreta Cayetana sulla sedia a rotelle: la triste confessione sulla gravidanza

Tra i personaggi più amati e, allo stesso tempo, più odiati di ‘Una Vita’, è senza alcun dubbio Sara Miquel. L’attrice, che nella serie spagnola, ha interpretato Cayetana ha condiviso sul suo account Instagram un doloroso retroscena riguardante la sua gravidanza.

Sara Miquel, retroscena sulla gravidanza

Nel 2017, Sara Miquel meglio conosciuta come Cayetana nella serie di Canale 5 ‘ Una Vita’ è convolata a nozze. Dopo tre anni dal suo matrimonio, Sara Miquel ha dato alla luce il suo primo figlio. In merito alla gravidanza, l’attrice spagnola ha rivelato un retroscena doloroso che non tutti conoscevano.

L’ex protagonista della soap spagnola ha svelato, tramite il suo account Instagram, che ha affrontato un momento difficile quando aspettava Alex.

Le parole dell’attrice spagnola

Il 13 novembre scorso, Sara Miquel ha partorito il suo primogenito, Alex. Dopo molti mesi dopo, l’attrice spagnola ha condiviso sui social una foto che la ritrae con il pancione e sulla sedie a rotelle accompagnata da una didascalia in cui racconta che non è stata gravidanza complicata (continua dopo il post).

“Ho dovuto trascorrere quasi 5 mesi di riposo quasi assoluto, dal letto al divano, fino farmi una doccia seduta. Ci sono donne che non riescono nemmeno ad alzarsi dal letto e non sono abbastanza fortunate da poter uscire in sedia a rotelle per strada”

L’attrice ha poi lanciato un messaggio positivo per chi, come lei, ha dovuto o sta affrontando una gravidanza complicata: