Una Vita, è ufficiale: nata una nuova coppia, chi è l’attrice che ha trovato l’amore

Una delle serie tv più chiacchierate del momento è sicuramente “Una Vita”. Non solo però grandi risultati in termini di share, sul set di “Acacias 38” sembra essere perfino nata una vera e propria storia d’amore.

Ad aver confermato la nascita della love story è stata la diretta interessata, Clara Garrido. L’attrice, la quale nella serie interpreta la dark lady del quartiere ricco di Spagna, ha infatti ammesso di essersi fidanzata con uno dei registi della fortunata serie televisiva.

Clara Garrido di “Una Vita” ha confermato di essersi fidanzata con uno dei registi dello show

Dopo essersi frequentati per molto tempo sul set della soap opera, quindi, tra i due sarebbe scattata la classica scintilla. Clara, nello specifico, si sarebbe trovata molto bene a lavorare insieme al compagno, peccato però che adesso non sia più possibile. In Spagna, infatti, le riprese di “Una Vita” sono già terminate da diverso tempo.

L’attrice però si è già detta pronta ad una nuova esperienza in ambito lavorativo insieme a Nico, il suo attuale fidanzato. Parlando di amori nati sul set di “Una Vita”, inoltre, non si può non menzionare quello nato fra Alvaro Quintana (Antonito Palacios) e Blanca, una componente del team tecnico.

Una storia, quest’ultima, che ha avuto anche un bellissimo finale, infatti, l’attore è arrivato a chiedere la mano della ragazza. Oggi, infine, i due vivono felici avendo messo al mondo anche il loro primo bambino.