Una Vita, il doloroso addio della protagonista sconvolge i fan

Una Vita, un addio improvviso. Una delle protagoniste sparirà dalla amatissima soap: dopo più di 1300 episodi lascia il set spagnolo.

Un addio a dir poco clamoroso che riguarda una delle soap più amate dagli italiani.

In queste ore, è giunta una notizia che ha gettato nello sconforto i numerosi fan di Una Vita, la soap iberica in onda su Canale 5 a partire dal 2015.

Una Vita, il clamoroso addio dell’attrice

Da ben cinque anni, Una Vita entra nelle case degli italiani con le appassionanti vicende delle famiglie De La Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella capitale spagnola. Tutto è ambiente negli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. Il suo successo, nel nostro Paese, deriva dalla presenza di un cast di talento e storie sempre nuove e coinvolgenti.

Dopo oltre 1359 capitoli alle spalle, una delle protagoniste ha scelto si lasciare per sempre la soap spagnola: parliamo di Amparo Fernandez che nella serie in questione interpreta Susana Ruiz nel ruolo della sarta ad Acacias 38 . Ma come avverrà la sua uscita di scena?

L’uscita di scena dell’attrice spagnola

Uno dei personaggi più amati di Una Vita sta per dire addio alla serie. Secondo le ultime anticipazioni spagnole, ci saranno tante novità per la sarta di Acacias. Inizia una romantica storia d’amore con Armando e dopo un bacio romantico nel centro del quartiere, l’uomo le farà un inaspettata proposta. Chiederà alla donna di lasciare la città e di andare a vivere insieme a New York.

In una recente intervista rilasciata DiezMinutos, la nota attrice ha parlato del suo imminente addio precisando che è stata una scelta dolorosa. Tuttavia, ha preso questa decisione perché è pronta per intraprendere nuovi progetti lavorativi.

I fan non posso che augurarle un in bocca al lupo per il futuro!