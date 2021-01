Una Vita, anticipazioni al 15 gennaio: Marcia in condizioni disperate

Ecco cosa accadrà nei prossimi appuntamenti della soap opera Una Vita, trasmessi su Canale 5 nei prossimi giorni.

Dal 10 al 15 gennaio 2021, andranno in onda su Canale 5 i nuovi appuntamenti di Una Vita.

L’amatissima soap opera ha in serbo moltissime novità, come il coinvolgimento di Susana Seler nei confronti di Armando Caballero.

Ampio spazio verrà dedicato anche a Genoveva Salmeron, che troverà un esperto in grado di salvare Marcia Sampaio.

Anticipazioni Una vita: Susana confessa la verità

In base alle anticipazioni, trapela che Susana confesserà a Liberto e Rosina che il disegno con cui ha partecipato alla gara è di Leandro.

Per questo, rinuncerà al premio, dopo di che riceverà un libro di favole con un biglietto di Armando.

Nel frattempo, il figlio di Felicia dubita sempre di più dei presupposti disinteressati del manager cinematografico.

Infine, il personaggio di Felipe sarà sempre al fianco della donna che ama, che si trova in ospedale a causa di una pallottola che l’ha colpita alla schiena.

Anticipazioni Una vita: Marcia in condizioni disperate

Nei prossimi episodi, Genoveva riuscirà a scovare un esperto che possa salvare Marcia.

Nel frattempo, Alfonso proietterà pubblicamente i provini di Camino e Cinta, dopo di che Carchano scoprirà che la Dominguenz è figlia di Bellita.

Intanto, i medici riterranno che Marcia debba trasferirsi a Barcellona. Genoveva condurrà il dottor Belaguer in ospedale affinché organizzi l’intervento chirurgico.

In seguito, la donna spingerà i concittadini a pregare in modo che l’operazione di Marcia vada a buon fine.

Fortunatamente, l’operazione andrà bene e Marcia riaprirà gli occhi. Sarà a quel punto che Felipe chiederà alla donna di sposarlo.

Liberto ha già comprato l’anello di fidanzamento e lo dà a Felipe in modo che possa avanzare la proposta come si deve.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi appuntamenti di Una Vita, non rimane che attendere la messa in onda.