Una Vita, anticipazioni spagnole: l’inganno e la scomparsa di Milagros

Una Vita torna su Canale 5 con nuove e imperdibili puntate della fiction spagnola di successo, scopriamo tutte le anticipazioni relative alla soap opera

Approfondiamo insieme tutte le anticipazioni spagnole riguardanti le prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5!

L’inganno di Alfredo

Nelle prossime puntate di Una vita, in base alle anticipazioni spagnole, il pubblico avrà modo di assistere a numerose evoluzioni dei personaggi e della trama.

I fan della soap opera scopriranno la natura del piano escogitato da Salmeron e Alfredo Bryce: il loro obiettivo è quello di ridurre sul lastrico i cittadini di Acacias 38.

I due coniugi convinceranno le persone del ricco quartiere spagnolo ad affidare i loro risparmi al Banco Americano, ma cadranno in una vera e propria trappola. Tra questi, Alfredo e Genoveva.

Felipe, invece, deciderà di non unirsi all’investimento, mentre Ramon condurrà un’indagine per vederci più chiaro.

La scomparsa di Milagros

L’inganno rischierà di andare in fumo per mano di Ramon. Mentre, la vedova di Samuel sequestrerà la piccola Milagros, facendola sparire dalla circolazione per qualche ora.

Genoveva riuscirà ad attrarre la bambina invitandola a prendere un gelato insieme. Milagros si allontanerà senza avvisare i suoi familiari, dopo di che scatterà l’allarme. A casa dei Palacios dilagherà il panico e tutti si metteranno alla ricerca della bambina.

Nel frattempo, Alfredo avrà tutto il tempo necessario per introdursi nell’abitazione di Ramon e sostituire la documentazione originale con una falsificata che attribuisce affidabilità al suo Banco Americano.

Infine, i Palacios riusciranno a ritrovare la piccola Milagros, che tornerà a casa con tutti i suoi familiari. Tutti tireranno un respiro di sollievo, quando Genoveva riaccompagnerà la bambina da suo padre, affermando di aver lasciato un avviso.

Per scoprire quali saranno le altre novità della soap opera Una Vita, non rimane che attendere la messa in onda delle nuove puntate spagnole su Canale 5!