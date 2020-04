Una Vita, anticipazioni spagnole: la verità su Mateo

Una vita torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi che si concentreranno sul personaggio di Mateo e sulla verità riguardo la sua nascita

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alle prossime puntate di Una vita!

Il ritorno di Telmo

Negli episodi di Una Vita che andranno prossimamente in onda su Canale 5, i telespettatori della soap opera spagnola avranno modo di assistere a un gradito ritorno. Il personaggio che rimetterà piede ad Acacias 38 sarà Telmo Martinez.

L’ex prelato, prima di abbandonare il quartiere, era stato considerato responsabile del furto del patrimonio di Lucia. L’uomo farà comunque ritorno ad Acacias 38 e apprenderà che la donna che sarebbe dovuta diventare sua moglie si è invece creata una famiglia.

L’uomo farà la conoscenza di Mateo, il figlio di Lucia, e sin dal primo momento l’incontro sarà segnato da un sospetto: Telmo, infatti, inizierà a insinuare di essere il vero padre biologico del bambino. In virtù di tale ipotesi, quindi, deciderà di trascorrere molto tempo in compagnia del piccolo.

La verità su Mateo

Nei prossimi episodi di Una vita, Lucia deciderà di continuare a fingere con Telmo, mostrandosi felice con l’attuale compagno. La donna, infatti, è ancora convinta che il Martinez sia il colpevole della depredazione dell’eredità.

L’ex sacerdote si difenderà ancora una volta dall’accusa della Alvarado: emergerà che fu ingannato dal priore Espineira e da padre Bartolomè. Nonostante la scoperta della verità, Lucia continuerà a mentire all’uomo.

Il Martinez chiederà alla donna la verità sul piccolo Mateo, ma Lucia gli dirà che il piccolo non è il frutto del loro amore. I fan della soap opera, però, avranno modo di scoprire che l’intuito del Martinez non è sbagliato: verrà, infatti, mostrata una scena in cui Lucia confesserà a Ursula la verità su suo figlio.

Quest’ultima, dopo aver appreso che Mateo è figlio di Telmo, verrà invitata dalla stessa Alvarado a mantenere il silenzio sulla delicata questione.