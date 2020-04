Una Vita, anticipazioni spagnole: la morte di un noto personaggio

Una vita torna su Canale 5 con le nuove e imperdibili puntate che terranno letteralmente incollati i telespettatori allo schermo

Scopriamo insieme le trame spagnole delle prossime puntate di Una vita, dove il salto temporale di dieci anni, che avrà luogo a breve, porterà tante novità nelle puntate italiane dell’amatissima soap opera.

La morte di un personaggio

Nelle prossime puntate di Una vita, come evidenziato da Blasting News, Torralba diventerà molto aggressivo nei confronti della donna che ha sposato e inizierà a maltrattarla anche in presenza del piccolo Mateo.

In difesa di Lucia interverrà l’istruttrice del bambino, Ursula, che soccorrerà la donna indifesa. La Dicenta dovrà prendere in mano la situazione, facendo qualsiasi cosa sia in suo potere per aiutare la Alvarado.

A quel punto, Eduardo Torralba perderà tragicamente la vita per le strade di Acacias 38, sotto lo sguardo sconvolto di tutti i vicini dopo aver bevuto dell’acqua avvelenata.

Chi è l’assassino?

Il personaggio di Eduardo, quindi, uscirà di scena da una vita, per mano di una persona che ha deciso di avvelenarne volontariamente l’acqua con l’obiettivo di ucciderlo.

Si tratta di Ursula, che messa alle strette da Telmo, si vedrà costretta a confessare il delitto di cui si è macchiata, dopo aver raccontato all’ex parroco che il defunto Eduardo picchiava sia la Alvarado che suo figlio Mateo.

Ursula ha somministrato del veleno nella medicina che l’uomo prendeva per curare la sua malattia, e l’ex sacerdote accuserà la donna di essere un’assassina. Manifesterà l’intenzione di denunciarla, nonostante le sue motivazioni.

Alla fine, però, Telmo farà marcia indietro e rinuncerà a svelare alla giustizia la dinamica dell’omicidio e il nome dell’assassino. L’ex prelato, però, chiederà a Ursula di allontanarsi da lui stessa, da Mateo e da Lucia, per evitare che racconti alle forze dell’ordine la verità sul decesso di Eduardo.