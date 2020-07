Una vita, anticipazioni spagnole: il terribile destino di Agustina

Una vita torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti appuntamenti della soap opera spagnola, scopriamo insieme tutte le anticipazioni

Approfondiamo insieme tutte le indiscrezioni riguardanti le prossime puntate di Una vita, che verranno trasmesse a luglio su Canale 5!

Una vita torna su Canale 5

Una vita vi aspetta su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi, che avranno come assolute protagoniste della soap opera spagnola i personaggi di Genoveva Salmeron, interpretato da Clara Garrido, e di e Ursula Dicenta, impersonato da Montserrat Alcoverro.

Le trame spagnole della fiction ideata da Aurora Guerra svelano che le due donne si alleeranno con l’obiettivo di vendicarsi nei confronti dei vicini di Acacias 38. La moglie di Bryce, infatti, chiederà alla vecchia istitutrice di farle da domestica durante un incontro al Nuovo Secolo XX.

La vendetta sui vicini

Nei prossimi episodi, il pubblico avrà modo di vedere come Ursula apprenderà che Genoveva abbia sposato il banchiere Alfredo soltanto per avere i soldi necessari per farla pagare ai vicini.

Questi, infatti, sarebbero colpevoli di non aver mosso un dito nei confronti del defunto Samuel (Juan Gareda).

La vecchia istitutrice farà capire a Genoveva di essere disposta ad aiutarla: quest’ultima, convinta, deciderà di metterla alla prova.

La fine di Agustina

La moglie di Bryce obbligherà Ursula a sbarazzarsi di Agustina, ritenuta responsabile, assieme ad altri, della morte di Samuel, in quanto non avrebbe aiutato l’uomo a nascondersi dal diabolico Cristobal.

La madre di Blanca convincerà, infatti, la serva che le resti poco tempo da vivere a causa di una misteriosa malattia del sangue. La donna spingerà la domestica di Felipe a togliersi la vita, facendole credere di essere un peso per le amiche.

Agustina penserà di gettarsi dalla finestra, ma l’anziana riuscirà a salvarsi in quanto la caduta verrà attutita da un carro pieno di paglia. Non tutto andrà per il meglio, però: la donna dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.