Una Vita, anticipazioni spagnole: chi perde la memoria?

Una vita torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi, di cui scopriamo insieme tutte le anticipazioni spagnole

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi imperdibili appuntamenti di Una vita, in base alle anticipazioni fornite dalle puntate spagnole!

Il ritorno di fiamma

I fan di Una Vita avranno modo di assistere al ritorno di fiamma tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). La coppia tornerà insieme, causando l’ira di Javier Velasco (Carro Alejandro), che proverà a uccidere la donna soffocandola con le mani.

Javier perderà la testa per Genoveva quando diventerà l’avvocato della vedova di Samuel, che è accusata della tragica morte di Marcia. Nel corso della battaglia legale, l’uomo organizzerà un piano per sbarazzarsi di Felipe.

La perdita di memoria

Ordinerà a Laura di ucciderlo, poiché è sicuro che il rivale sia vicino a trovare le prove per incastrare definitivamente la moglie nella tragica scomparsa di Marcia. Laura non riuscirà, però, a portare a compimento il suo piano e presterà soccorso all’Alvarez Hermoso.

Javier apparirà furioso quando scoprirà che Felipe è ancora vivo, nonostante si trovi in coma. Felipe si sveglierà, ma con evidenti problemi di memoria. L’uomo non si ricorderà neppure di essere il marito di Genoveva. L’Alvarez Hermoso non si ricorderà neppure del chiarimento avuto con Ramon riguardo l’incidente di Celia.

Il tentato omicidio

Sarà in quest’occasione che la Salmeron tornerà a essere una moglie devota per Felipe, destando la gelosia di Velasco. Il ritorno di fiamma tra i due non piacerà nemmeno a Liberto, che non crederà alla buonafede della donna.

Velasco chiederà poi un incontro con Genoveva e, preso dall’ira, cercherà di soffocare la donna, dopo aver scoperto che questa aveva provato ad avvelenarlo. La Salmeron riuscirà a difendersi, ma Javier continuerà a rivelarsi una seria minaccia per la ritrovata coppia.