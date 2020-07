Una Vita anticipazioni spagnole: tutti gli abitanti truffati

Una Vita torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi che stravolgeranno completamente le trame della soap amatissima dagli italiani

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Una Vita, in base alle anticipazioni spagnole della fiction amatissima in Italia e all’estero!

La truffa agli abitanti

Nei prossimi episodi di Una Vita, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere che Genoveva avrà come obiettivo quello di tramare contro gli abitanti di Acacias 38. Riuscirà nel suo obiettivo quando, dopo aver convinto i signori del quartiere a investire nel Banco Americano per triplicare il loro patrimonio, il Banco in questione fallirà.

A quel punto, Rosina, Susana e Antonito dovranno trovare un modo per superare lo stato di indigenza e anche i Dominguez saranno rovinati. La famiglia di Bellita aveva chiesto un prestito a Bryce per investire nel Banco Americano e capirà di non poter più riuscire a ripagare tale prestito. Cinta, fortunatamente, troverà il modo di aiutare la sua famiglia.

Il rapporto tra Cinta e Rafael

Dopo l’attentato a Ramon, infatti, Cinta, anche con il consenso della madre, riprenderà a cantare. Lo scopo sarà proprio quello di aiutare la propria famiglia a superare la crisi economica e a restituire il prestito chiesto a Bryce.

Cinta si metterà in contatto con il chitarrista Rafael per cantare nei locali e il ragazzo troverà subito degli ingaggi alla giovane. Le serate di Cinta e Rafael saranno un successo!

A quel punto, Rafael inizierà a sperare che con Cinta possa nascere qualcosa di più che un rapporto professionale. L’avvicinamento tra l’ex e il chitarrista, però, non piacerà affatto ad Emilio, che si mostrerà davvero geloso.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Una Vita, ai telespettatori non rimane che sintonizzarsi su Canale 5, tutti i giorni, a partire dalle ore 14.10.