Una vita torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi, che vedranno la morte di due personaggi di punta della fiction, scopriamo di chi si tratta

Vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Una Vita!

L’omicidio di Ursula

Negli episodi in programma da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio 2020, la cittadinanza di Acacias verrà sconvolta da due morti, che lasceranno allibito anche il pubblico più accanito di Una Vita.

Lucia si sentirà disperata in quanto sarà consapevole che, dopo la sua morte, sarà Eduardo a occuparsi del piccolo Mateo. Ursula allora interverrà promettendo ad Alvarado di aiutarla a qualunque costo.

In occasione di un’uscita con Dicenta, Eduardo avrà un malore gravissimo che gli risulterà fatale: dietro la morte dell’uomo si nasconde l’ombra di Ursula, ma nessuno lo sospetterà.

Nel frattempo, Samuel approfitterà delle esequie di Eduardo per introdursi nella bottega di Lolita. L’Alday ruberà il denaro che i vicini hanno raccolto per scopi benefici, senza accorgersi però che ad assistere alla scena vi sarà Susana, che informerà gli amici di quanto accaduto.

Il proiettile fatale

Eduardo non sarà l’unico personaggio ad abbandonare per sempre Acacias. In base alle anticipazioni, infatti, un altro protagonista della soap opera di successo uscirà di scena!

Dopo la fuga dei coniugi Alday, questi si troveranno circondati e l’uomo deciderà di appiccare un incendio per creare un diversivo e fuggire via.

I due riusciranno a scappare in strada, ma si ritroveranno di fronte a Cristobal. Il malvivente sparerà con l’obiettivo di porre fine all’esistenza di Genoveva, ma Samuel intercetterà il proiettile e si accascerà per terra senza vita.

Samuel morirà, quindi, per mano di Cristobal e tutti i vicini di Acacias si sentiranno colpevoli di non aver lasciato fuggire liberamente gli Alday.

Il commissario Mendez chiederà a Genoveva di testimoniare, ma quest’ultima si rifiuterà categoricamente.