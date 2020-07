Una Vita, anticipazioni sino all’11 luglio: la Dama del Mistero

Una Vita torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi della soap opera spagnola, scopriamo cosa accadrà in base alle anticipazioni

Vediamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Una Vita!

La rivelazione del Martinez

Negli appuntamenti di Una Vita in onda fino all’11 luglio 2020, i telespettatori avranno modo di assistere a un miglioramento nel rapporto tra Felipe e Ramon.

L’Alvarez-Hermoso verrà a sapere la verità che riguarda Celia, grazie alla testimonianza di Fulgencia e, in seguito a ciò, ricomincerà a fidarsi dell’amico. Nel frattempo, Lucia Alvarado morirà in ospedale fra le braccia del Martinez.

Martinez, assieme a Ursula, organizzerà una veglia funebre per Lucia nell’abitazione della compianta: sarà allora che deciderà di confessare ai vicini di essere il padre del piccolo Mateo.

La fine della Dama del mistero

Nel frattempo, il personaggio di Carmen si renderà conto di essere soltanto un’amica per Palacios e deciderà di andare via per sempre da Acacias.

Bellita, invece, scoprirà la verità su Cinta e si arrabbierà perché la figlia le ha mentito e si è spacciata per giorni per la Dama del Mistero. La donna deciderà così di chiuderla in un rigoroso collegio svizzero.

Il Martinez vorrà iniziare una nuova vita assieme al piccolo Mateo lontano da Acacias e dalla Dicenta. La donna, però, confesserà l’omicidio del Torralba e costringerà l’uomo a minacciarla di denunciarla alla polizia.

Nel frattempo, Palacios farà una dichiarazione d’amore a Carmen, che deciderà di tornare ad Acacias. L’uomo vorrà rendere pubblica la sua relazione con l’amata, ma intenderà parlare prima con Antonito.

Il giovane, però, verrà bloccato da una lettera a dir poco sconvolgente. Cinta verrà arrestata assieme ai dipendenti del Caffè Del Duende per una vicenda di banconote false. José, però, riuscirà a far scagionare la giovane. Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Una Vita, non vi rimane che sintonizzarvi su Canale 5!