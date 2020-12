Una Vita, anticipazioni: un amatissimo personaggio uscirà di scena

Le sorprese per i fan di Una Vita non finiscono mai! Arriva ora l’annuncio che un protagonista subirà una battuta d’arresto.

Una Vita andrà in onda anche durante le feste di Natale, non abbandonerà i suoi fan neppure mentre scarteranno i regali sotto l’albero.

Un’ottima notizia per i telespettatori di Mediaset, che ne dovranno metabolizzare anche una brutta. L’abbandono della soap opera da parte di un amatissimo personaggio.

L’annuncio è delle ultime ore e sta lasciando perplessi i fan della soap opera, che non si aspettavano una notizia simile proprio in questo momento.

Scopriamo chi è il personaggio che uscirà di scena!

Anticipazioni Una Vita: un personaggio uscirà di scena

I telespettatori di Una Vita si apprestano ad accettare una brutta notizia, che riguarda la loro soap opera preferita.

Un amatissimo personaggio, infatti, lascerà Una Vita. Si tratta di Arantxa Torrealday, la cameriera della famiglia Dominguez che nel corso del tempo è diventata un vero e proprio componente della famiglia.

Arantxa è un personaggio colorito, che può essere considerato l’anima della casa.

Il suo personaggio, però, subirà presto una battuta d’arresto. La donna abbandonerà la famiglia Dominguez con la scusa del ritorno nella casa natìa, che si trova nei Paesi Baschi.

I motivi dell’abbandono di Gurutze Beitia

Il personaggio di Arantxa Torrealday è interpretato dall’attrice spagnola Gurutze Beitia.

La Beitia è anche una conduttrice televisiva e comica, originaria dei Paesi Baschi proprio come il personaggio che interpreta.

Non sono note le ragioni della sua uscita di scena da Una Vita, ma pare che il suo personaggio tornerà nella soap opera in seguito, per mezzo di una partecipazione speciale.

Non sono chiare le modalità con le quali tornerà, ma si tratterà probabilmente di una breve comparsa. I fan sentono già la mancanza di un personaggio positivo come quello di Arantxa.