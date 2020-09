Una Vita, anticipazioni: Lolita ha una malattia incurabile, la decisione di Antonito

La salute di Lolita peggiorerà e nel frattempo aumenteranno i sospetti del Palacios, che scoprirà tutta la verità su Aurelio

Antonito è in trappola

Nei prossimi appuntamenti di Una Vita, Antonito cadrà in una vera e propria trappola. Natalia non sembra essere particolarmente d’accordo con il padre Aurelio, in quanto appare realmente interessata al Palacios.

La giovane sembrerà obbligata a seguire gli ordini del Quesada. Nel frattempo, Antonito sarà divorato dal senso di colpa quando i medici sottoporranno Lolita ai vari test in ospedale.

Non si riuscirà a risalire all’origine della malattia e, fortemente provato da questa situazione, Antonito confesserà a Liberto e a Miguel l’errore commesso con Natalia quando Lolita li ha beccati insieme.

Il peggioramento delle condizioni di Lolita

Intanto, il Palacios riuscirà a ricostruire il puzzle e a comprendere che dietro tutto ci sia lo zampino di Aurelio! Tra gli effetti personali di sua moglie, infatti, recupererà un biglietto che le ha lasciato proprio il Quesada.

Il Palacios si recherà poi in ospedale a dichiarare a sua moglie tutto il suo amore, convinto che lei stia dormendo. In realtà, le condizioni della Casado peggioreranno e i medici faranno sapere ai Palacios che la donna ha contratto una malattia inguaribile.

Antonito non si darà pace e cercherà immediatamente delle opzioni per curare Lolita: nel frattempo si scaglierà duramente contro Aurelio per scoprire la verità.

La Casado non è consapevole delle sue precarie condizioni di salute ed è infatti convinta che tra qualche giorno potrà tornare a casa.