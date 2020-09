Una Vita, anticipazioni: Lolita ha un segreto, Felicia parla di nuovo

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera spagnola Una Vita, in onda tutti i giorni su Canale 5

Approfondiamo le trame della seguitissima soap Una Vita che andranno in onda su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020!

Il segreto di Lolita

Nel corso delle prossima puntate di Una Vita, il pubblico italiano avrà modo di assistere a nuovi colpi di scena! In particolare, vedrà che Lolita lotterà per mantenere per sé un importante segreto.

La moglie di Antonito, infatti, è incinta e non ha intenzione di rivelare a nessuno la lieta notizia, tranne che a Fabiana.

Nel frattempo, Susana non apprezzerà il comportamento di Rosina, che pare voglia dare davvero un’opportunità a Ignacio. La sarta affronterà l’amica e le rivelerà di non appoggiare la sua frequentazione.

Intanto Ignacio non perderà tempo e si dichiarerà apertamente alla madre di Leonor, con una vera e propria dichiarazione d’amore.

Nuovi arrivi ad Acacias

Nel frattempo, Camino riuscirà a evitare che Cesareo venga ferito dal ladro! Sarà in questo modo che la figlia di Felicia ritroverà la parola.

Il pubblico di Una Vita avrà quindi l’opportunità di sentire la voce della sorella di Emilio. Dopo il tragico momento affrontato in passato, la dolce ragazza riuscirà finalmente a superare i suoi blocchi in occasione di una circostanza di pericolo.

Intanto, si presenta a sorpresa dai Pasamar Ledesma, un uomo losco con cui la famiglia ha un conto in sospeso. Il nuovo arrivato si recherà subito da Emilio e inizierà a minacciarlo.

Questo comportamento è la diretta conseguenza di aver visto il fratello di Camino uccidere il “padroncino” Federico, perché aveva violentato la ragazza quando abitavano a Santander.

Il suo atteggiamento non potrà non mettere in serie difficoltà il figlio di Felicia, che custodisce un pericoloso segreto!

Per scoprire cos’altro accadrà nelle nuove puntate di Una vita, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5!