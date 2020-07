Una Vita torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti appuntamenti, che intratterranno il pubblico dell’amatissima soap opera spagnola di Mediaset

Vediamo cosa succederà nei prossimi episodi di Una Vita, grazie alle anticipazioni che ci forniscono dettagli relativi alle puntate fino al 18 luglio 2020.

Ramon e Carmen finalmente insieme

Ramon rivelerà la natura dei suoi sentimenti al personaggio di Carmen, e, assieme alla domestica, formerà una coppia a tutti gli effetti. I due, però, decideranno di mantenere un profilo basso per cautelare la loro relazione, soltanto temporaneamente.

Il segreto di Ramon e Carmen sarà ancora più al sicuro, quando Antonito riceverà la lettera da parte del ministero della Guerra. La famiglia Palacios tenterà di trovare uno stratagemma per impedire che Antonito lasci Acacias 38 allo scopo di arruolarsi.

Ramon si spingerà molto oltre: deciderà di fingersi invalido per consentire al figlio di potersi appellare a un articolo di legge, che lo obbligherebbe a prendersi cura del familiare infermo.

Quando però Ramon donerà un anello a Carmen un anello, tutto il piano ordito dall’uomo andrà in fumo e l’ispettore dell’esercito si renderà conto della messinscena. Anche Antonito verrà a sapere della relazione tra il padre e Carmen e non l’approverà.

La disperazione di Ursula

Guai anche per Ursula, che dovrà combattere contro la famiglia del defunto Eduardo. I parenti pretenderanno che la donna lasci l’abitazione dell’uomo e la Dicenta cadrà in una vera e propria disperazione.

Si ritroverà a vagare per il quartiere in cerca di un posto dove dormire, ma purtroppo non riuscirà a trovare nulla di meglio di un luogo di fortuna, che non potrà altro che essere temporaneo.

Cesareo vedrà Ursula e informerà Agustina e Fabiana: entrambe le donne tenteranno di darle una mano. La Dicenta, però, rifiuterà l’aiuto delle due domestiche e riuscirà a intrufolarsi nell’appartamento di Samuel e Genoveva.

Anche lì, Ursula si ritroverà a dover sgombrare un’altra volta, dato che Salmeron ritornerà ad Acacias 38 e caccerà in malo modo l’ex perpetua.