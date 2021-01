Una Vita, anticipazioni spagnole: nel cast un’amata attrice de Il Segreto

Scopriamo l’identità dell’amatissima attrice de Il Segreto che avrà un ruolo di rilievo nelle nuove puntate di Una Vita.

Il pubblico freme all’idea di scoprire chi sarà la vecchia conoscenza de Il Segreto che entrerà nel cast di Una Vita.

Nel quartiere di Acacias sta per fare il suo ingresso un volto noto al pubblico di Canale 5, che aveva sconvolto gli equilibri di Puente Viejo

Si tratta di un’attrice che ha fatto parte dell’ultima stagione de Il Segreto e che ora sta per avere un ruolo di rilievo nelle puntate spagnole di Una Vita.

Il suo sarà un personaggio destinato a mutare completamente gli equilibri della telenovela. Scopriamo di chi si tratta!

Anticipazioni Una Vita: una nuova attrice nel cast

L’attrice che entrerà presto nel cast di Una Vita altri non è che Roser Tapias. L’interprete aveva vestito i panni di Alicia Urrutia ne Il Segreto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roser Tapias (@roser.tapias)

Ora, invece, sarà Valeria, una borghese che giungerà in paese in compagnia del marito David, interpretato da Alex Rengel Meca.

La coppia aiuterà i vicini, colpiti dal devastante attentato anarchico, ma porterà con sé segreti che non dovranno essere svelati.

La coppia, che in un primo momento apparirà felice e spensierata, in realtà manifesterà, con il passare del tempo, i suoi scheletri nell’armadio.

I segreti dei due verranno svelati più avanti, ma la loro presenza contribuirà al mutamento delle dinamiche di paese.

Anticipazioni Una Vita: altre novità della soap opera

In base alle anticipazioni, pare che Roser Tapias e Alex Rengel Meca non saranno gli unici volti nuovi in Una Vita.

Anche Octavi Pujades si unirà presto al cast dell’amatissima soap opera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da El amor hacia la cultura (@spain_famous)

L’attore è stato selezionato dalla produzione per interpretare un personaggio del quale ancora non si sa nulla.

Per scoprire di chi si tratta non rimane che attendere la messa in onda delle puntate spagnole di Una Vita!