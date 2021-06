Una Vita, anticipazioni: GENOVEVA viene smascherata?

Le nuove puntate della soap di Canale 5 vedranno alcuni colpi di scena che lasceranno i fan senza parole, ecco gli ultimi spoiler!

Le vicende di Acacias 38 sono tornate sul piccolo schermo per la gioia dei moltissimi fan.

Molte saranno le novità in arrivo, se siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Una Vita continuate a leggere: Genoveva sarà scoperta!

Una Vita, anticipazioni: Felipe scopre le bugie di Genoveva?

L’appuntamento con la soap spagnola Una Vita è tornato ad allietare i tanti fan delle vicende che ruotano attorno al quartiere Acacias 38. La prima serata è stata molto seguita e gli appuntamenti in day time alle 14.10 incollano allo schermo sempre più appassionati.

Nelle prossime puntate le anticipazioni ci dicono che le vicende ruoteranno ancora attorno all’oscura figura di Genoveva Salmeron, interpretata da Clara Garrido. La malvagia donna è riuscita a sposare con l’inganno Felipe Alvarez Hermoso ma le sue bugie non resteranno nascoste ancora a lungo.

Proprio Felipe, interpretato da Marc Parejo, si troverà a scoprire pian piano gli inganni orditi dalla moglie che dovrà necessariamente correre ai ripari per non perderlo. L’avvocato riuscirà a confrontarsi con Marcia che gli svelerà come la moglie ha tramato per far arrivare in città Santiago, allo scopo di sposare Felipe.

Alvarez Hermoso e la Sampaio, che ha ormai definitivamente chiuso con Santiago, in quell’incontro arriveranno quasi a scambiarsi un bacio ma la malvagia Salmeron li interromperà e si fingerà innocente ed addolorata per l’eventuale perdita del marito, ora che è incinta di lui.

Una Vita, spoiler prossime puntate: la malvagità di Genoveva colpirà ancora

La donna non smetterà però di tramare nell’ombra e riuscirà a convincere il marito a non lasciarla inginocchiandosi davanti a li. In seguito però sarà Aurelio Mendez, il commissario, a mettere un’ulteriore pulce nell’orecchio di Felipe.

L’uomo svelerà a Alvarez Hermoso di aver saputo da un conoscente di Andrade che il gemello di Santiago, Israel, è stato contattato da Genoveva per spingerlo a recarsi ad Acacias.

Felipe capirà la buona fede di Marcia e deciderà di affrontare la moglie. Dagli spoiler sappiamo che da questo sentirsi “scoperta” scaturirà un disperato tentativo di Genoveva di evitare il fallimento del suo matrimonio e ciò porterà ad una fine tremenda per la povera Marcia Sampaio…

