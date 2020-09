Una Vita, anticipazioni: I Dominguez furiosi con Emilio, il ricatto di Ledesma

Nei prossimi appuntamenti di Una Vita, gli equilibri verranno sconvolti e i personaggi saranno l’uno contro l’altro

Scopriamo insieme cosa accadrà nei nuovi episodi di Una Vita, in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal 27 settembre al 3 ottobre!

I Dominguez furiosi per l’inganno di Emilio

Nei prossimi appuntamenti di Una Vita, in onda dal 27 settembre al 3 ottobre del 2020, il pubblico di Canale 5 avrà modo di assistere al piano di Genoveva e di Felipe, che insieme metteranno a punto un piano per neutralizzare Alfredo una volta per tutte.

Intanto, i Dominguez sono furiosi e manifesteranno tutto il loro disprezzo nei confronti di Emilio, colpevole di aver ingannato Cinta, nascondendole di essere già fidanzato.

Anche Cinta sarà arrabbiata con Emilio e confesserà ad Antonito di non essere riuscita ancora a dimenticarlo.

Emerge, nel frattempo, il segreto dei Pasamar, che ha costretto Emilio a fidanzarsi con la figlia di Ledesma, Angelines.

Il terribile ricatto di Ledesma

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse nei prossimi giorni, Ursula continuerà a fare il doppio gioco, dimostrando di essere leale sia ad Alfredo che a Genoveva.

Intanto i Pasamar non sapranno come svincolarsi dal ricatto di Ledesma, che pretende che Emilio sposi Angeliens al più presto.

In tutto questo, Felipe e Genoveva si metteranno alla ricerca di Eladio, sperando che lui sia pronto a testimoniare contro Alfredo.

Liberto verrà assolto dalle accuse a suo carico, mentre Alfredo, sempre più diffidente nei confronti di Genoveva, convocherà Marcia e la minaccerà.

Rosina respingerà le avances di Ignacio e comunicherà a Liberto di voler raggiungere la figlia in Portogallo e di lasciare Acacias per sempre. La donna è determinata a partire per il Portogallo, nonostante i tentativi di Susana e Liberto di dissuaderla.

Infine, Ramon informerà Felipe di averlo visto uscire da un hotel con Genoveva e lo metterà in guardia.