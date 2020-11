Una Vita anticipazioni: Cinta e Camino truffate? I sospetti di Emilio

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Una Vita, una delle soap opera spagnole più amate dai telespettatori italiani.

Approfondiamo insieme le trame delle puntate di Una Vita, che andranno presto in onda su Canale 5 e che vedranno protagoniste indiscusse Cinta e Camino.

Anticipazioni Una Vita: il provino di Cinta e Camino

Una Vita torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi che si focalizzeranno in particolare su Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e Camino Pasamar (Aria Bedmar).

Le due donne decideranno di sfondare come attrici, ma il regista cinematografico Alfonso Carchano (Josep Maria Riera) avrà un atteggiamento piuttosto ambiguo nei loro confronti.

Emilio sorprenderà Carchano osservare di nascosto Cinta e Camino, che sarà costretto a fornire delle spiegazioni sul suo comportamento. Le intenzioni di Alfonso sembrano nascondere qualcosa di oscuro.

L’uomo, infatti, proporrà alle due donne di far parte della sua “scuderia”, che consentirebbe loro di accorciare i tempi e arrivare immediatamente al successo.

Le due donne si lasceranno abbindolare dall’uomo e decideranno di fare un book fotografico, che garantirà loro la parte per il film. Al termine delle riprese, però, emergeranno delle incongruenze.

Anticipazioni Una Vita: i sospetti di Emilio

Nelle prossime puntate di Una Vita, Alfonso riuscirà a spillare del denaro da Emilio, che inizierà a sospettare che la sorella e la fidanzata siano state coinvolte in una truffa.

In realtà, il giorno dopo Alfonso restituirà il denaro prestatogli e tutto sembrerà scorrere liscio come l’olio. Partiranno i preparativi per la prima del film e il debutto si rivelerà un successo.

Carchano, però, mostrerà un particolare interesse nei confronti di Bellita per tutta la durata dell’evento.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Una Vita, non rimane che attendere la messa in onda, che verrà trasmessa su Canale 5.