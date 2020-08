Una Vita anticipazioni: ‘Ramon tra la vita e la morte per un brutto incidente’

Una Vita torna su Canale 5 con repliche e nuovi e imperdibili episodi della soap opera spagnola tra le più amate di Mediaset, scopriamo tutti i dettagli

Vediamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Una Vita, in onda dal 9 al 15 agosto 2020.

Il tentativo di Genoveva

Dal 10 al 15 agosto gli episodi di Una Vita, che andranno in onda su Canale 5, saranno inediti. Quella che andrà in onda il 9 agosto su Canale 5, invece, sarà una replica di quella trasmessa su Rete 4 sabato 8.

Nei prossimi episodi di Una Vita, il pubblico avrà modo di vedere l’organizzazione del pranzo di beneficenza. Bellita impegnerà un paio di orecchini pur di permettere a Cinta di recarsi all’evento, al quale parteciperanno anche Carmen e Ramon.

Nel frattempo, Genoveva cercherà di sedurre Antoñito per spingerlo a non ascoltare il padre e a investire, ma l’uomo declinerà le avances.

Intanto Emilio temerà che Rafael sia un impostore e cercherà di mettere in guardia Cinta sul suo conto: la ragazza rifiuterà di credergli.

L’incidente di Ramon

Il pubblico avrà modo di vedere come Ramon rimarrà coinvolto in un incidente in carrozza. Dopo poco, però, si perderanno le tracce dell’uomo e Carmen sarà molto in pensiero per lui.

Intanto Agustina verrà dimessa dall’ospedale e tornerà a casa, nel totale affetto delle sue comari, che prontamente la accoglieranno in soffitta. Nel frattempo, si diffonderà all’improvviso la notizia che il Banco Americano sia fallito e che i vicini di Acacias abbiano perso tutti i loro risparmi.

Tutti chiederanno notizie ad Alfredo, che farà finta di nulla. Intanto Antoñito vorrà risolvere il problema della banca prima che il padre venga ritrovato, per dimostrargli di essere una persona responsabile, della quale poter avere fiducia.

Infine Marcelina si ritroverà a giocare a carte con Jacinto, Servante e Casilda, e si divertirà così tanto da decidere di riconciliarsi con il marito. Gli abitanti di Acacias saranno davvero furiosi a causa del fallimento del Banco Americano e decideranno di organizzare una protesta per strada con cartelli e slogan.