Una Vita, anticipazioni al 3 luglio 2021: Felipe scopre che MARCIA si è separata

Le nuove puntate della soap spagnola di Canale 5 saranno piene di colpi di scena e misteri da risolvere. Ecco tutte le anticipazioni!

La prossima settimana la soap Una Vita tornerà con altre nuovissime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10.

Scopriamo insieme cosa accadrà ad Acacias 38 dal 28 giugno al 3 luglio 2021!

Una Vita, anticipazioni dal 28 al 30 giugno 2021: Camino è disperata per Maite

La giovane Camino è in preda alla disperazione per il destino di Maite dopo che la loro amore è uscito allo scoperto. Tanto che Liberto deciderà di aiutare la ragazza accompagnandola in prigione a trovare l’artista, senza però riuscire a vederla.

Dopo l’arresto dell’artista inoltre proprio Camino verrà messa sotto interrogatorio ma Felicia tenterà di intercedere per la figlia cercando di sviare le insistenti domande del commissario.

Liberto allora assumerà un avvocato per tentare una difesa di Maite.

Nel frattempo anche per Marcia sono in arrivo cambiamenti: la Sampaio non riesce ad accettare che Santiago l’abbia ingannata e non vuole più continuare ad essere sua moglie. Per lo stesso motivo non è nemmeno disposta a seguirlo a Cuba.

Marcellina rivelerà a Bellita la decisione presa: tornerà a casa insieme a suo marito.

Una Vita, anticipazioni trame al 3 luglio 2021: Felipe scopre che Marcia si è separata

La storyline di Camino e Maite proseguirà ad essere centrale nella prossima settimana. La ragazza scoprirà proprio da Liberto chi è stato a denunciare Maite: si tratta di una lavandaia dal nome Concia Lopez.

Nonostante sia venuta a conoscenza dell’identità di chi ha denunciato, Camino continua a pensare che in qualche modo a tirare i fili sia stata sua madre.

Camino insieme ad Emilio si recherà dunque ad interrogare la Lopez che però negherà tutto: non è stata pagata per denunciare l’artista. Ma c’è di più, la lavandaia rivelerà che Maite ha raggirato anche sua figlia.

Le puntate della prossima settimana inoltre ci mostreranno anche il seguito di ciò che è avvenuto dopo il matrimonio tra l’avvocato Felipe Alvarez-Hermoso e la dark lady della soap, Genoveva Salmeron.

Marcia ha provato a bloccare le nozze svelando la verità su Genoveva ma senza riuscire a convincere Felipe ma il legame che unisce la Sampaio all’avvocato non si è spento. Felipe infatti al ritorno dal viaggio di nozze scoprirà che Marcia si è separata da Santiago: la notizia lo porterà ad allontanarsi sempre più dalla moglie.

Per non perdere nessuna puntata di Una Vita non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10