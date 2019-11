Una Vita entra nelle case degli italiani con una terribile novità riguardante Lucia e Telmo: la Alvaredo sarà costretta a testimoniare contro Martinez?

Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita! Da quello che emerge dalle anticipazioni, Lucia si troverà a dover scegliere se accusare o meno Telmo di abuso nei suoi stessi confronti.

Telmo ha abusato di Lucia?

In base alle anticipazioni di Una Vita, sembra proprio che padre Telmo si ritroverà in seri guai, dopo Samuel ed Espineira lo accuseranno di aver abusato di Lucia.

I due diretti protagonisti non ricordano precisamente cosa sia avvenuto all’eremo: proprio per tale ragione, la Alvarado non sarebbe nelle condizioni di testimoniare un abuso. Nonostante ciò, Lucia subirà le pressioni di Espineira, che vorrà convincerla a testimoniare contro padre Telmo di fronte al tribunale ecclesiastico.

A quel punto, il giovane parroco si ritroverà a difendersi dalle terribili accuse, dal momento in cui rifiuterà di abbandonare la parrocchia e di lasciare Acacias.

Telmo dovrà abbandonare Acacias?

Secondo gli spoiler relativi alle prossime puntate di Una Vita, padre Telmo Martinez risulterà in seri guai!

Il parroco, che non ricorda bene le dinamiche con Lucia all’eremo, non riuscirà a dare una spiegazione su quanto avvenuto e sul motivo per cui i due erano semi svestiti all’arrivo di Samuel e del priore.

Proprio il priore, per evitare che Telmo finisca in carcere, lo pregherà di abbandonare la sua parrocchia e di andare via da calle Acacias senza farvi più ritorno.

Il Martinez, però, è convinto di voler restare e ci metterà ogni mezzo per riuscire a difendere la sua posizione.

Nel frattempo Espineira tenterà di convincere Lucia a testimoniare contro padre Telmo. La ragazza apparirà titubante, sia perché non ricorda con precisione gli avvenimenti che l’hanno vista protagonista, che perché sarà convinta dell’innocenza di padre Martinez.

Cosa deciderà di fare la Alvarado alla fine?