Una Vita, anticipazioni dal 6 all’11 luglio: la fuga di Carmen

Una Vita torna su Canale 5 con nuovi e imperdibili episodi, scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative alla soap opera spagnola

Vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Una Vita, in onda dal 6 fino all’11 luglio 2020!

Le novità di Una Vita

Continuano gli appuntamenti con i nuovi episodi di Una vita, la soap spagnola che è riuscita a ottenere enorme successo nel nostro Paese. La fiction, approdata in Italia, e in particolare su Canale 5, nel giugno del 2015, ha raccolto numerosi consensi e si appresta a percorrere il suo sesto anno di programmazione.

Gli episodi della soap opera continueranno ad andare in onda per tutta la settimana, da lunedì 6 a sabato 11 luglio 2020: si tratta di puntate ricche di novità e colpi di scena, pronti a intrattenere i telespettatori.

Fra questi, la tragica morte di un personaggio della fiction, la ritrovata armonia tra Ramon e Felipe, la confessione di Ursula a Telmo riguardo l’omicidio di Eduardo e la dichiarazione d’amore di Ramon a Carmen.

La morte di un personaggio

Nei prossimi episodi di Una Vita, vi sarà un clima di armonia per alcuni personaggi. Felipe e Ramon, ad esempio, ritroveranno la loro amicizia e andranno d’accordo come i vecchi tempi.

L’idillio verrà rotto da un episodio a dir poco tragico, la morte di un personaggio della fiction. Si tratta di Lucia Alvarado, che morirà in ospedale fra le braccia del Martinez.

Quest’ultimo organizzerà, assieme a Ursula, una veglia funebre per Lucia nell’abitazione della compianta: successivamente confesserà ai vicini di essere lui il padre del piccolo Mateo. A quel punto, l’ex religioso dovrà decidere del proprio futuro e di quello di suo figlio.

Nel frattempo, Carmen, rendendosi conto che Palacios la considera soltanto una amica, deciderà di andare via per sempre da Acacias. Bellita, infine, scoprirà la verità su Cinta e s’infurierà per le bugie della figlia.