Una Vita, anticipazioni ‘Il grande dolore di Cinta’: cosa vedremo questa settimana

Una Vita torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti appuntamenti della soap opera, scopriamo tutti i dettagli.

Vediamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con Una Vita, in onda dal 20 al 26 luglio 2020!

Emilio lascia Cinta

Nelle prossime puntate con Una Vita, il personaggio di Agustina scoprirà di essere gravemente malata. La donna, istigata da Ursula, arriverà addirittura a meditare il suicidio.

Intanto Genoveva e suo marito Alfredo si impegneranno per mettere fuori dai giochi sia Cristobal che Marlen. Riusciranno, inoltre, a convincere i loro vicini a fare investimenti nella Banca Americana.

Il personaggio di Emilio lascerà Cinta, perché la madre Felicia ha espresso la sua disapprovazione. Intanto, Bellita non partirà più per il suo tour in Argentina, perché scoprirà il motivo della tristezza di sua figlia.

La donna, nel frattempo, farà la conoscenza di un nuovo ragazzo, Rafael, che ballerà con lei. Mentre, il personaggio di Servante si approfitterà della situazione di Marcelina, che pare abbia perso il senno dopo un piccolo incidente.

Il ritorno di Milagros

Intanto, avranno luogo alcune discussioni tra Carmen e Ramon. La cameriera, infatti, sarà molto arrabbiata e accuserà il fidanzato di volerla trasformare in una nuova Trini, la moglie da cui Palacios ha avuto Milagros, scomparsa anni prima.

Intanto Milagros farà ritorno nel quartiere e si mostrerà decisamente più matura. Per tale ragione, non verrà riconosciuta da suo padre Ramon.

La giovane, inoltre sparirà nel nulla, in circostanze poco chiare. Verrà poi riportata sana e salva a casa dalla Salmeron. Infine, il personaggio di Antonito proverà a convincere suo padre a fare un investimento finanziario.

Il Palacios Senior, però, non sarà così sicuro del personaggio di Alfredo Bryce e, prima di fidarsi, vorrà vederci chiaro. Il figlio, invece, pare che si fidi ciecamente del Bryce, ma dovrà ricredersi. Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Una Vita, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5 dal 20 luglio 2020.