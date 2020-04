Una Vita, anticipazioni al 24 aprile: il ritorno di un noto personaggio

Una vita torna su Canale 5 con nuove e imperdibili puntate della soap opera spagnola, in onda fino al 24 aprile 2020

Scopriamo insieme tutti i segreti di Una vita, dalle evoluzioni del personaggio di Casilda al ritorno di una vecchia conoscenza, dall’infelicità di Lucia alle intenzioni di Genoveva.

Il ritorno di un personaggio

Il personaggio di Casilda si ritroverà a far credere a un ispettore del municipio di essere una donna benestante, nel frattempo che Liberto e Rosina si fingeranno dei domestici.

L’arrivo di un vecchio personaggio spiazzerà il pubblico: si tratta di Samuel, che ritornerà nella cittadina iberica al fianco della nuova moglie Genoveva Salmeron.

A quel punto, l’Alday tenterà in tutti i modi di far pace con Lucia, che nel frattempo sarà sposata con il perfido Eduardo Torralba e sarà anche madre del piccolo Mateo: il bambino avrà Ursula Dicenta come istruttrice.

Jose Miguel non vuol che Bellita rimanga delusa dal fatto che gli spagnoli si siano dimenticati di lei, così ingaggerà dei veri e proprio attori che applaudiscano la sua amata mentre percorre le strade del quartiere.

Le intenzioni di Genoveva

La Del Campo, però, comincerà a nutrire qualche sospetto e porrà delle domande ad Arantxa, che a conoscenza del piano del Dominguez, saprà come rispondere.

Nel contempo, il personaggio della Alvarado non avrà nessuna intenzione di chiarire con Samuel. Invece Genoveva, dopo essersi resa conto di essere malvista dalle donne di Acacias 38, soprattutto da Susana e Rosina, comunicherà al marito di non essere disposta a sottomettersi.

La compagna dell’Alday mostrerà alcuni retroscena del suo passato a dir poco burrascoso. Si scoprirà poi che Lucia non è per nulla felice accanto all’uomo che ha sposato, mentre Jose Miguel e Bellita parleranno di Cinta, la loro unica figlia che è impegnata a studiare in un famoso collegio frequentato soltanto da ragazze.