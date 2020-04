Una torta con le parti intime, Lady Diana: l’imbarazzante regalo che William non dimenticherà mai

A distanza di anni emerge il gesto imperdonabile di Lady Diana nei confronti del figlio William: ‘Mi mise in imbarazzo davanti a tutti’

Lady Diana, la Principessa del Popolo, è stato un personaggio molto amato dai sudditi inglesi, per la sua semplicità e per il suo spiccato senso dell’umorismo.

Punto fermo dei suoi figli, a distanza di oltre 23 anni dalla sua morte, emerge un retroscena inedito relativo a William. Il gesto della Principessa nel giorno del suo compleanno, mise in imbarazzo il Duca di Cambridge.

Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli riguardo l’accaduto.

Lady Diana imbarazzò William

Come è già noto, nel giorno del 13esimo compleanno del Duca di Cambridge, la Principessa Diana, invitò per fargli una sorpresa, la top model Naomi Campbell, un momento che neanche lei, come ha rivelato in una intervista a No Filter with Naomi su YouTube, non dimenticherà mai.

La top model in quel frangente ha rivelato di aver sempre amato il personaggio che era Lady D, pr il suo essere profondamente umile e dolce.

Quel giorno William stava tornando da scuola, e quando entrò e la vide, lui al tempo tanto timido, arrossì. Ma non fu tutto.

Il gesto di Lady Diana, la versione di William: ‘Imbarazzante’

Non di recente il Principe William è ritornato sulla vicenda raccontando la sua versione dei fatti. Una bella sorpresa si, ma fu al quanto imbarazzante per lui. L’attuale Duca di Cambrige, quando vide Naomi Campbell, non solo arrossì, ma senza parole, quasi cadde mentre era intento a salire le scale.

Inoltre stando al racconto dello Chef di Corte Darren McGrady, pare che Lady D amasse ‘imbarazzare le persone in modo divertente’, e in quell’occasione fece preparare, ‘sfacciatamente’ per il figlio una torta di compleanno a forma di seno.

Un gesto che sbalordì e mise profondamente in imbarazzo William.