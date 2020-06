Una notte da leoni, tutte le curiosità inedite sulla trilogia

Sai tutto su Una notte da leoni? Scopriamo insieme alcune curiosità relative alla trilogia, di cui andrà in onda il primo capitolo, domenica 7 giugno in prima serata su Italia 1

Approfondiamo insieme alcune curiosità riguardanti la trilogia di Una notte da leoni!

Il successo di Una notte da leoni

Una notte da leoni è il primo film di una trilogia diretta da Todd Phillips, lo stesso regista di Parto col folle e Joker. Il primo capitolo della saga arriva al cinema nel 2009 e nel cast compaiono Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha e Zach Galifianakis.

Il film racconta di 4 amici che si recano a Las Vegas per festeggiare un addio al celibato. Dopo una notte alle prese con ses*o, droga e alcool, i protagonisti di risvegliano in una stanza d’albergo. I 4 si rendono conto di aver vissuto situazioni surreali, spesso inspiegabili.

A questa notte folle fanno seguito nuove avventure, raccontate in “Una notte da leoni 2” del 2011 e in “Una notte da leoni 3” del 2013.

Mediaset ha deciso di trasmettere il primo capitolo della trilogia, stasera, domenica 7 giugno 2020 su Italia 1. A tal proposito, approfondiamo insieme alcune curiosità sui 3 film!

Alcune curiosità sul film

L’incontro con Clinton

Il secondo film della saga è stato girato a Bangkok. Durante le riprese, il cast è stato sorpreso dall’improvviso arrivo di Bill Clinton. Il presidente si è dichiarato un grande fan del primo film e per questo ha voluto offrire una cena a tutti i protagonisti.

Il neonato del primo film

Nel primo film della saga appare spesso un bambino neonato, interpretato dal piccolo Grant Holmquist. Il bambino comparirà anche nell’ultimo capitolo della saga, dove interpreterà il figlio di Jade e sarà molto legato al personaggio di Alan, interpretato da Zach Galifianakis.

La musica di Zach

La vera star della trilogia è sicuramente Zach Galifianakis, attore di grande talento e dotato di un particolare senso dell’umorismo. L’artista è anche appassionato di musica e, assieme a Kanye West, ha realizzato un video musicale che ha colpito molto i produttori del film. Per questo, hanno deciso di inserire il brano intitolato “Can’t tell me nothing” nella colonna sonora del film.

Il nudo di Mr. Chow

Nel primo film della trilogia è presente una scena nella quale Mr. Chow è completamente nudo. Le riprese del frammento sono avvenute all’interno di un parcheggio vuoto e il set non ha dato minimamente fastidio a nessuno. Nonostante ciò, un poliziotto ha intimato alla produzione di bloccare le riprese della scena in questione. Ancora oggi, non si conosce bene il motivo di tale richiesta.

Il rifiuto di Linday Lohan

Linday Lohan ha rifiutato la proposta di interpretare la spogliarellista Jade perché convinta che il film sarebbe stato un flop. Il ruolo fu poi assegnato all’attrice Heather Graham. La Lohan si è molto pentita di aver sottovalutato il valore della pellicola di Philips

L’alcol e Bradley Cooper

Bradley Cooper è uno degli attori del film che interpreta un giovane pieno di vizi e di eccessi. Anche lui, assieme agli altri 3 amici, si sveglia completamente sbronzo e privo di ricordi relativi alla notte precedente. In realtà, quella dell’ubriachezza si è rivelata un’importante prova attoriale per Cooper, che nella vita reale è astemio da molti anni.

Gli incassi del primo film

La prima pellicola che compone la trilogia si è rivelata un enorme successo. Il primo film è stato realizzato con un budget pari a 35 milioni di dollari ed è stato tra i più apprezzati del 2019. Ha collezionato ben 3.780.345 euro in Italia e 467.483.912 in tutto il mondo!