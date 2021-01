Il 10 gennaio si chiude Una Mamma per Amica: grandi novità nell’ultima puntata che stupirà i fan delle Gilmore con un matrimonio e una rivelazione sconcertante.

Il 10 gennaio andrà in onda il finale di stagione di Una Mamma per Amica, amatissima serie TV, sin dagli anni ’90. Le Gilmore appassionano i loro fan da diversi anni e – proprio nei primi dieci giorni del primo mese del nuovo anno – arriva la chiusura.

Nell’ultima puntata, i telespettatori si ritroveranno di fronte a diverse novità che renderanno ancora più appetitoso questo ultimo appuntamento che arriva proprio nei primi giorni del nuovo anno.

Siete curiosi di sapere cosa accadrà in questa ultima puntata? Vi anticipiamo che ci sarà un matrimonio e una rivelazione alquanto incredibile.

Una Mamma per Amica, la puntata del 3 gennaio 2021

Rory – con Estate – fa di tutto, pur di evitare la definitiva chiusura del quotidiano di Stars Hollow. Lorelai – invece – entra a far parte del comitato consultivo per il musical di Taylor.

La ragazza vive un momento di forte crisi, anche per il fatto che trova difficoltà a trovare un impiego che le permetta di mantenersi. Quella di Babette è l’unica proposta lavorativa che riceve.

Una Mamma per Amica, il finale di stagione: anticipazioni

Il 10 gennaio andrà in onda il finale di stagione di Una Mamma per Amica, una delle serie televisive più amate di sempre. In questo ultimo appuntamento, ci ritroveremo di fronte a delle nozze e anche a una rivelazione che stupirà i fan della famosa serie.

Il finale – intitolato Autunno – le Gilmore ci metteranno di fronte a diverse novità. Rory è sempre più in crisi, in quanto deve terminare la stesura del libro. Logan comprende le sue difficoltà e le regala la casa di famiglia nel Maine ma quello – per la ragazza – non è il posto giusto per terminare il suo romanzo. Decide, infatti, di gettare le ultime righe nello studio di nonno Richard.

Intanto, Lorelai è in procinto di sposare Luke, ma anche sul punto di acquistare uno spazio in città per il Dragonfly. Cosa non semplice, visto che necessita di un prestito che solo la madre può farle, anche se alle sue condizioni.

Tante emozioni in questo finale di stagione che prevede anche una rivelazione scioccante da parte di Rory. Cosa svelerà?