Una lisca di pesce bloccata nella tua gola? Ecco alcuni modi naturali per sbarazzartene

Lisca di pesce bloccata nella gola: le conseguenze

Avere un osso di pesce bloccato in gola può essere doloroso e fastidioso. Continua a leggere per conoscere modi naturali per sbarazzartene in pochissimo tempo.

Non c’è niente di peggio che mangiare una cena deliziosa per finire solo per trovare un osso di pesce bloccato in gola. La lisca di pesce che si blocca in gola è un problema abbastanza comune per le persone. Se rimani bloccato in una situazione, non provare a mangiare di più per spingere l’osso o utilizzare qualsiasi utensile per estrarlo perché questo può peggiorare la situazione.

Sicuramente può essere doloroso e spiacevole, ma uno qualsiasi di questi metodi non è qualcosa che dovresti provare. Invece di optare per questi, dovresti provare alcuni dei seguenti suggerimenti che possono aiutare a far uscire l’osso di pesce o spingerlo in gola.

Come ti sentiresti se l’osso di pesce si incastrasse nella gola?

Se l’osso di pesce si blocca in gola, si verificherà:

Dolore al collo

Tosse

Difficoltà a deglutire

Tossire sangue

Strana sensazione alla gola

Come rimuovere un osso di pesce dalla gola?

Banane

Potrebbe sembrare incredibile ma funziona. Prendi un grosso boccone di banana e tienilo in posizione per un minuto. Ciò che farà sarà afferrare il pesce con l’aiuto della saliva e spingerlo giù per lo stomaco.

Olio d’oliva

L’olio di oliva è un lubrificante naturale e ottimo, che può aiutarti a sbarazzarti dell’osso di pesce. Tutto quello che devi fare è ingoiare 1-2 cucchiai di olio d’oliva. Renderà il cono scivoloso, facilitando la deglutizione.

Tosse

A volte, la tosse è tutto ciò che devi fare. L’osso – di solito – si blocca nella parte posteriore della gola, la tosse forzata dovrebbe essere sufficiente per farlo uscire dalla gola.

Pane e acqua

Che ci crediate o no, ma molte persone giurano di aver risolto il problema con questo metodo.

Funziona allo stesso modo di come funziona il trucco delle banane. Immergi un pezzo di pane in acqua per un po’ e ingoia un boccone. Il peso che metterà sulla lisca di pesce la spingerà in gola.

Aceto

Poiché l’aceto è acido, può scomporre l’osso in pezzi e facilitare la deglutizione. Mescola due cucchiai di aceto in un bicchiere d’acqua e bevi 1 cucchiaio di questa miscela.

Vai da un dottore

Quando l’osso di pesce non scende o non esce anche dopo aver provato così tante soluzioni, prova ad andare da medico per farlo controllare. A volte l’osso si blocca altrove, il che può portare a una grave complicazione. Va in ospedale se il dolore è insopportabile.