Tragedia: un ragazzo muore in un incidente, giorni dopo sua madre perde...

Una episodio davvero drammatico: scopriamo nei dettagli com’è avvenuto l’incidente.

Terribile tragedia che ha distrutto un’intera famiglia, un dolore straziante che ha lasciato tutto il mondo a bocca aperta. La donna è morta durante un viaggio in moto durante un corteo in onore di suo figlio, morto anche lui in un incidente in moto.

La scioccante tragedia

Diane Everett è salita in sella sulla Honda CBR 2012, lo stesso mezzo con cui suo figlio ha avuto un incidente ed è morto a soli 23 anni lo scorso aprile.

Il giovane ragazzo era in sella alla sua motocicletta a Berthoud , vicino a casa sua nella contea di Larimer, in Colorado .

Invece la 51enne è caduta in un fosso ed è atterrata in un grande canale di scolo sotterraneo.

Stava partecipando ad un giro in moto in onore di suo figlio, con lei hanno guidato altre 80 persone che si sono unite all’evento per ricordare il giovane defunto.

E’ successo negli Stati Uniti, per la precisione in Colorado.

Purtroppo a causa del terribile schianto, la donna è stata portata d’urgenza in ospedale al Rockies Medical Center.

Le sue condizioni erano troppo critiche per questo non ce l’ha fatta e ha lasciato il suo figliastro, Joshua Everett e sua figlia Amanda Everett, che stavano prendendo parte alla corsa per Michael Jnr.

Una tragedia indescrivibile, una famiglia distrutta dal dolore per la scomparsa di Diane e Michael.

L’incidente: tutti i dettagli

Secondo il racconto di Amanda, figlia della 51enne, un cavallo è saltato fuori davanti a sua madre e l’ha fatta sterzare.

L’incidente è accaduto anche a causa della velocità con cui stava andando la donna.

La giovane ha voluto dire anche due parole, in merito a quanto è successo, rivelando:

“Le parole non possono descrivere quello che stiamo attraversando. Diane lascia il marito Mike, la figlia Amanda, il figlio Josh, così come i nipoti e la famiglia che non saranno mai più vicini alla stessa cosa dopo questo”.

Un dolore che non si può spiegare, intanto la famiglia ha creato un account GoFundMe per coloro che desiderano contribuire alle spese per il funerale.

