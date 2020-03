Coronavirus, Un posto al sole: attori allarmati ‘Misure d’emergenza per la nota soap napoletana’

Coronavirus, giorni difficili anche per la soap più amata di sempre trasmessa da anni sulla Rai: Un posto al sole. Grande protesta da parte degli attori

Un momento davvero drammatico per l’Italia e per la situazione Corona Virus che sta portando il paese al declino. Lo stesso anche per la soap più amata di sempre parliamo appunto di Un posto al sole, la fiction in onda tutte le sere sulla Rai.

Corona Virus, preoccupa gli attori di un posto al sole

Non si ferma la lotta contro il virus che ha colpito l’Italia. A gridar a gran voce, anche gli attori della soap di Rai Uno. A quanto pare la situazione infatti sta diventando davvero difficile anche nel girare scene di contatto tra gli attori, tanto da tagliare tutte le scene che lo prevedono. Pare infatti che la fiction stia evitando in ogni modo contatti interpersonali tra gli attori della soap, eliminando i momenti di abbracci, baci e contatti scenici, proprio per rispettare le direttive emanate dal governo. Ma gli attori non sono gli unici a risentire di questa restrizione, anche gli addetti ai lavori presenti sul set, si sono monitorati a rispettare le distanze di sicurezza.

Un posto al sole, scene tagliate a causa del virus

Una situazione diventata davvero drammatica questa dell’Italia che purtroppo sta affrontando un emergenza sanitaria davvero difficile da gestire. Ad avere ripercussioni però sono in tanti, tra cui anche gli attori e tutto il cast della soap di un Posto al sole che hanno dichiarato:

“Si racconta di proteste vibranti da parte del gruppo storico di attori che avrebbe costretto quindi la produzione a misure d’emergenza. Molte scene sarebbero quindi state sospese in base alle esigenze del momento. La produzione sta lavorando con grande difficoltà per girare tutte le scene che, in questo momento storico, non mettano a rischio la salute degli attori.”

Ma la soap non è l’unica a prevenire i contatti anche molti programmi della Rai come Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi, che al momento devono attenersi alla decisione del governo.