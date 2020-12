Un Posto al Sole, trame dal 28 dicembre al 1° gennaio: Marina scopre la verità?

Ci sono nuovi importanti scenari di Un Posto al Sole dal 28 dicembre al 1° gennaio per i nostri protagonisti di Palazzo Palladini.

Tantissimi colpi di scena in Un Posto al Sole per le nuove puntate che andranno in onda dal 28 dicembre sino al 1° gennaio, perché non è mai come sembra!

Puntata del 28 e 29 dicembre 2020

Focus su Leonardo che dopo la fine della sua storia con Serena sembra non riuscire ad uscire da un giro di perdizione completa. Per questo motivo il ragazzo le chiederà aiuto e Serena, visto il suo animo gentile, non riuscirà a dirgli di no.

Intanto Roberto Ferri entra come Capo dei Cantieri, ma continua il suo lavoro di adulazione con Lara al fine che Marina non possa sospettare il suo piano diabolico, con un lavoro maestrale fatto da “dietro”. Nel frattempo l’imprenditore fa di tutto per ingraziarsi la fiducia degli operai, ma Lara non vede di buon occhio questo avvicinamento con Marina – per questo motivo attuerà un suo piano personale.

Silvia al Vulcano cerca di trovare una soluzione per l’organizzazione dello staff, dopo l’addio di Cristina.

Puntata del 30 dicembre 2020

In vista del Capodanno, Vittorio Del Bue è intenzionato ad organizzare il Veglione epico nonostante Alex e i condomini non siano assolutamente d’accordo. Lui non si tira indietro e non ha alcuna intenzione di ascoltare queste persone: cosa accadrà al Capodanno di Vittorio?

Nel mentre Bianca è molto triste per la mancanza dei suoi genitori, che si trovano in Nuova Zelanda. Per questo motivo Giulia prende in mano la situazione e decide di parlare con Angela e Franco.

La puntata del 31 dicembre non andrà in onda e si passa direttamente al 1° gennaio 2021.

Puntata del 1° gennaio 2021

Marina è molto vicina a scoprire il piano di Roberto Ferri. I due imprenditori giocano così da tempo ed era quasi inevitabile che si arrivasse al dunque. L’avvenimento però non porterà nulla di buono per la coppia Marina e Fabrizio. Cosa accadrà al nuovo anno?