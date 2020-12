Un Posto al Sole, trame dal 21al 25 dicembre 2020: amori, vincite e colpi di scena

Pronti per una nuova settimana di Un Posto al Sole in versione natalizia? Ma nonostante questo non mancheranno i colpi di scena!

Le trame dal 21 sino al 25 dicembre ci anticipano che passeremo il Natale con i protagonisti di Un Posto al Sole: ma cosa accadrà a Palazzo Palladini?

Puntate del 21 e 22 dicembre

Non ci sono feste di Natale per il perfido imprenditore Roberto Ferri, che dopo aver salvato i cantieri sfodera il suo ennesimo attacco chiedendo di diventare socio di maggioranza dei cantieri. Tutto questo porta ad un gioco per spodestare Marina e Fabrizio, che avranno una reazione ambigua.

Intanto Niko e Susanna avranno un riavvicinamento e forse i due sono pronti per riprendere in mano la loro storia d’amore. Ma Niko è anche impegnato con le pene d’amore di Ugo e starà al suo fianco per aiutarlo in questa difficile situazione.

Puntate del 23 e 24 dicembre

Roberto Ferri avrà la meglio e diventando il socio di maggioranza andrà a modificare tutto l’assetto societario. Ma toccherà le corde anche nel rapporto tra Marina e Fabrizio che oramai sembra una coppia destinata a lasciarsi. Così come Niko e Susanna che arriveranno alla consapevolezza di non poter più iniziare qualcosa che si era interrotto così bruscamente: il giovane Poggi però grazie a questo prenderà una decisione molto importante sul piano professionale.

Arriva la Vigilia di Natale e mentre tutti sono all’opera come da tradizione, Raffaele avrà un duro colpo per il suo presepe: anche quest’anno c’è qualcosa di sinistro e il caro Giordano dovrà darsi da fare per risolvere la situazione. Mentre Bianca è triste per la mancanza dei genitori, partiti per la Nuova Zelanda, nonno Renato fa una sorpresa a suo figlio Niko.

Puntata del 25 dicembre

Patrizio non ha alcuna intenzione di passare in Natale a Indica, per questo escogita un piano ben riuscito. Niko per recuperare il suo rapporto con Jimmy, porta il figlio ad un appuntamento molto speciale.

Intanto Roberto Ferri si rende conto di essere ancora innamorato di Marina: ma come farà con Lara?