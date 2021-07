Scopriamo insieme le anticipazioni delle prossime puntate della soap più amata di Rai 3, colpi di scena ed emozioni a non finire.

Le nuovissime puntate di Un posto al sole attendono tutti gli appassionati come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3. Ecco le anticipazioni delle prossime trame da lunedì 5 a venerdì 9 luglio!

Un posto al sole, anticipazioni: Filippo si risveglia ma ha dei problemi

La prossima settimana le trame della più longeva soap italiana torneranno a parlare di Filippo e delle sue condizioni di salute.

L’intervento al ragazzo interpretato da Michelangelo Tommaso da quanto si sa è andato bene, ora però resta da vedere come, e quando, sarà il suo risveglio.

Nel frattempo la giovane Serena (Miriam Cadurro) sta cercando di recuperare le energie perse in questo periodo. La situazione purtroppo precipiterà nuovamente e sconvolgerà Serena: qualcosa è andato storto dopo l’operazione poiché Filippo presenta infatti dei problemi inaspettati.

Serena è disperata per quanto sta accadendo al marito nonostante i medici le dicano di avere pazienza. La donna si sfogherà allora con un una persona inaspettatamente disponibile.

Un posto al sole, trame al 9 luglio 2021: Ferri ringrazia Marina ma è preoccupato per Filippo

Dopo l’intricata questione dei cantieri Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si troverà a ringraziare Marina per tutto il suo aiuto e sostegno. Per Roberto però i problemi non saranno finiti, anzi.

Quando riceverà la notizia che nonostante apparentemente l’operazione di Filippo sia stata perfetta, qualcosa non è andato come sperato, si infurierà. Allo stesso tempo Ferri sarà determinato a capire cosa è possibile fare per risolvere il problema.

Il problema di Filippo è molto serio infatti: ha perso la memoria. Il ragazzo cercherà in tutti i modi di ricordare ed Irene nel frattempo dovrà spiegare ad Irene che per il momento non potrà vedere il padre.

Come andrà il loro rapporto in seguito a questo dramma?

Un posto al sole, spoiler della prossima settimana:

Nel frattempo avverrà uno scontro tra Patrizio e Palladini e ciò potrebbe portare Alberto a prendersela con Clara.

Tra Clara e Patrizio però le cose sembrano filare a gonfie vele anche se Rossella accuserà il colpo di sapere di questa loro relazione.

Roberto (Marzio Honorato) nel frattempo continua a nutrire dubbi sul corso estivo di danza ma Jimmy è sempre più convinto.

Intanto Silvia non riesce a trovare la serenità: dopo aver dolorosamente deciso di lasciare Giancarlo continua a provare sentimenti di nostalgia. Avrà dei ripensamenti?

