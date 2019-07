Un Posto al Sole, spoiler al 26 luglio: Diego e Otello sull’orlo del baratro

Un Posto al Sole non ci lascia soli neanche in estate e quello che andremo a scoprire non ha nulla di positivo. Perché proprio Otello e Diego?

I protagonisti di Un Posto al Sole si ritroveranno a dover combattere con alcune paure e tantissime cose che stanno per cambiare la loro vita, soprattutto per Diego e Otello.

La crisi di Diego Giordano

Diego è in crisi, da quando Beatrice lo ha lasciato per Aldo – andando anche a lavorare per lui – non c’è più pace. Gli spoiler ci hanno indicato che sparisce nel nulla ma anche che sta architettando qualcosa di veramente terribile nei confronti della ragazza.

Raffaele è sempre più preoccupato, aiutato da Ornella per superare questo momento che sembra proprio non passare e portare il primogenito verso un vortice difficile da gestire.

Meno problematico Patrizio, che con il suo ritorno a Napoli da molta soddisfazione ad un padre disperato: se dopo lo stage gli viene offerto un lavoro nel medesimo ristorante, i Sartori e i Ferri hanno per lui una richiesta speciale e lo vedranno a dover prendere la prima vera decisione importante della sua vita.

Otello in crisi per Teresa

Ma per qualcuno, il fatto di essere diventato una star del web non sarà di aiuto per superare la profonda crisi che lo pervade. Otello non può più stare senza Teresa, ma scopre che la moglie non ha intenzione di tornare a Palazzo – e che la sua crisi è molto più profonda di quanto tutti credessero.

La depressione dell’ex vigile potrà essere arginata in qualche modo?