Un Posto al Sole, spoiler di novembre: “La scelta di Susanna”

Ci sono nuovi importanti spoiler di novembre per Un Posto al Sole e tutte le vicende che capiteranno ai nostri protagonisti.

Nuove vicende in Un Posto al Sole che porteranno a decisioni nette, soprattutto da parte di Susanna che potrebbe riscattarsi dopo quanto accaduto.

La delusione di Michele e Silvia

Nelle prossime avvicenti puntate della soap napoletana, Michele e Silvia si troveranno dinanzi ad un bivio. Dopo l’aggressione non riescono più a guardarsi in faccia e superare quel momento di tensione. Saranno chiamati in commissariato per la rapina e aggressione che hanno subito, ma le notizie da parte degli agenti di Polizia saranno tutto meno che positive.

Ma a tutto questo, Giulia Poggi potrebbe peggiorare la situazione. Infatti la donna continua la sua lotta contro i pregiudizi nei confronti di una famiglia Rom e assegnazione di una casa: purtroppo però si rende conto di non poter far nulla da sola, per questo chiede aiuto a Michele. Una decisione che potrebbe portare Silvia al crollo totale con dure conseguenze su questa coppia in bilico. Tutte queste liti avranno anche conseguenze sul lavoro di Michele, per la prima volta in vita sua.

Focus anche su Marina Giordano che si ritrova ad essere a corto di denaro a seguito di tutte le azioni di Roberto Ferri: come affronterà questo nuovo percorso della sua vita?

La decisione di Susanna

Niko è intenzionato a lasciare lo Studio Navarra e il suo comportamento darà molta preoccupazione ai familiari e agli amici. Una volta appreso del suo colloquio allo Studio Leone, papà Renato non esiterà a dubitare del futuro lavorativo del figlio.

Susanna incontra il giovane Poggi per caso e i due si fermano a parlare. I sensi di colpa della ragazza sono sempre più grandi e dopo aver parlato con il suo ex fidanzato, si rende conto di essere il motivo del suo possibile licenziamento. Per questo motivo la ragazza sembra che si troverà dinanzi ad una difficile decisione da prendere: lascerà lei lo Studio Navarra?