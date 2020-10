Un Posto al Sole, spoiler di novembre: Serena parte per Tenerife

Arrivano gli spoiler di Un Posto al Sole del mese di novembre e sembra proprio che Serena prenda una seria decisione.

Il declino di Michele e Silvia

Nelle prossime puntate della longeva soap napoletana ci saranno come protagonisti i coniugi Michele e Silvia. Lei stanca delle avances di Bice e di questa atmosfera cupa in casa decide di partire per qualche giorno con il marito, destinazione casa di Teresina.

Una idea entusiasmante se solo non fosse che lungo la strada i due verranno violentemente aggrediti. Purtroppo sarà Silvia ad avere la peggio e incolperà il marito per non essere stato in grado di difenderla: un grande shock per questa donna che si sentirà ancora più fragile e sola.

Michele si incolperà per quanto accaduto e non riuscirà a perdonarselo. Questo viaggio che avrebbe dovuto riavvicinare la coppia, l’ha in realtà allontanata di nuovo: riusciranno a mettere da parte le colpe e lo spavento? Non è dato saperlo ad oggi, ma Silvia non si riprenderà immediatamente.

Per questo motivo il Vulcano è ora nelle mani di Alex e Patrizio che litigheranno sulla gestione: la ragazza però mostrerà un lato del suo carattere inatteso portando avanti il locale in maniera perfetta.

La decisione di Serena

Nonostante tutto quello che è accaduto, Serena è decisa più che mai a ritornare insieme a Filippo. Prova a parlargli dei suoi sentimenti ma fa un passo indietro dopo l’ennesimo scontro con Leonardo che riesce a destabilizzarla.

Filippo parte a Tenerife per motivi di lavoro e Serena prende una decisione inaspettata: lo raggiunge e cerca di rimettere insieme la sua famiglia confessandogli un amore che non è mai andato via, ma solo accantonato. Ci sarà un lieto fine per la coppia?