Un Posto al Sole, spoiler di novembre: l’attacco finale di Roberto Ferri

Gli spoiler di novembre non lasciano dubbi, perché ad Un Posto al Sole sta per accadere di tutto. Cosa combinerà Roberto Ferri?

Un Posto al Sole spoiler di novembre sono veramente da lasciare senza parole. E ora Roberto Ferri parte con il suo ultimo attacco.

Il parto di Clara

Non c’è pace per tutti i protagonisti della soap napoletana! Nei prossimi giorni potremo assistere al parto di Clara che verrà aiutata da Rosella e Patrizio. Nonostante tutto ci sarà qualcuno in grado di rovinare un momento così bello e delicato.

Intanto di due ex fidanzati ritrovano una complicità inattesa, ma anche in questo frangente qualcuno decidierà di mettere loro i bastoni tra le ruote.

In tutto questo non manca un focus per Michele, in rotta con la moglie Silvia, che avrà non poche difficoltà a gestire le sue opinioni e quelle degli altri. Ma a peggiorare le cose sarà una trasmissione radiofonica mandata in onda insieme a Vittorio Del Bue dove cercheranno di sensibilizzare le persone al tema dell’inclusione: parole che faranno insorgere un gruppo di estremisti.

Niko è allo sbando più totale, la notizia della sua assunzione solo per una buona parola di Beatrice lo manda nuovamente in crisi. Questo lo farà riavvicinare a Leonardo e le conseguenze non saranno piacevoli: entra in scena Angela Poggi che cercherà di riportare il fratello sulla retta via, soprattutto per il bene del figlio Jimmy.

L’ultimo atto di Roberto Ferri

Riflettori accesi su Roberto Ferri che è pronto a sferrare il suo ultimo attacco in collaborazione con Lara. In tutto questo Fabrizio – ignaro – è convinto di esserselo finalmente levato di torno. Così anche Marina che proseguirà la sua vita, senza sapere che in un attimo tutto sta per cambiare.

Che cosa combinerà il tanto temuto Roberto Ferri con la sua nuova partner Lara?