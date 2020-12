Un Posto al Sole, spoiler di Natale: la fine di un amore

Gli spoiler di Natale di Un Posto al Sole ci accompagnano verso una consapevolezza che mai i telespettatori avrebbero voluto ci fosse.

Le puntate di Un Posto al Sole di Natale non saranno così allegre, anche se non mancheranno i momenti spensierati.

Natale a Palazzo Palladini

Come ogni anno la soap napoletana più amata andrà in onda anche il 24 e 25 dicembre come da tradizione. Nonostante le difficoltà legate anche alla pandemia, questa soap ha deciso di rispettare quello che i telespettatori vedono da tempo ovvero il Natale festeggiato a Palazzo Palladini.

Non mancheranno i momenti simpatici con il solito Raffaele Giordano alle prese con il suo presepe. Come ogni anno ci saranno dei dettagli che non andranno assolutamente bene, per questo correrà subito ai ripari perché per lui la tradizione è tutto.

Suo figlio Patrizio farà di tutto per non andare a Indica a festeggiare con Rossella e la sua famiglia mentre Bianca avrà un momento di sconforto: per la prima volta passerà il Natale senza i suoi genitori che sono in Nuova Zelanda: riuscirà l’amore dei nonni e degli zii a darle un pò di felicità?

La fine di un grande amore

Ma non ci sono solo buone notizie, infatti ci sarà la fine di un grande amore. Mentre Niko cerca di riprendere il suo rapporto con Jimmy – deluso e amareggiato dal padre e dal suo comportamento – ci sarà anche un tenero riavvicinamento con Susanna.

Purtroppo però gli spoiler riportano che questa unione ritrovata verrà immediatatamente interrotta, anche se le motivazioni non sono ancora trapelate. Niko si renderà conto di non poterla perdonare?

Ma c’è un’altra situazione sentimentale che farà discutere e non poco. Roberto Ferri con il suo piano diabolico ottiene tutto quello che vuole dai cantieri, ma si accorgerà di provare ancora qualcosa per Marina Giordano: come andrà a finire?