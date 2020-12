Un Posto al Sole, spoiler Natale 2020: Ferri tra amori e interessi

Amori e interessi sono i temi delle nuove puntate di Un Posto al Sole fino a Natale 2020: cosa ha in serbo Roberto Ferri?

Le puntate di Un Posto al Sole fino a Natale non mancano di contenuti e colpi di scena. Ma ora Marina cosa farà?

L’amore di Ferri per Marina

L’imprenditore più sfrontato della soap vuole ottenere sempre tutto e sempre di più. Nelle puntate che vedremo durante il Natale vedremo Roberto Ferri come protagonista assoluto. La sua ascesa ai cantieri è data da un suo piano diabolico, studiato nei minimi particolari: lui è passato da eroe ma le carte da giocare sono ancora tantissime.

Ma l’imprenditore non ha fatto i conti con i suoi sentimenti. Se è vero che prova una grande attrazione fisica nei confronti di Lara, la sua complice, Ferri è ancora innamorato di Marina. Tutto questo potrebbe far traballare non solo il suo piano ma anche l’armonia e la capacità di freddezza dell’uomo.

Nonostante questo, una volta arrivato alla porta dei Cantieri, Ferri porrà delle condizioni molto rigide alla sua ex moglie. Lui è consapevole degli ingenti debiti in essere, per questo sa bene di poter fare leva su Marina e Fabrizio, che hanno oramai le spalle al muro.

Non solo, Ferri chiederà la maggioranza delle azioni e vorrà acquistare le quote di Fabrizio ad un prezzo irrisorio.

La mossa di Fabrizio

Il rapporto di Fabrizio con Marina oramai è messo a dura prova, non solo dai debiti ma anche dai loro caratteri. Marina non si piega mai e sa di poter vincere, mentre Rosato preferisce fare un passo indietro e valutare la situazione.

Fabrizio vorrà accettare le condizioni di Ferri, ma il suo orgoglio lo farà desistere. Non solo, secondo gli spoiler questa settimana Fabrizio si toglierà una grande soddisfazione nei confronti di Ferri: che il duello abbia inizio!